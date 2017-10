Đức lập kỷ lục, thêm đội có vé dự VCK World Cup 2018

Bảng C vòng loại World Cup 2018 đã ngã ngũ từ trước khi Đức giành vé dự VCK World Cup với ngôi đầu còn Bắc Ireland đứng thứ hai đá play-off.



Đức toàn thắng ở vòng loại World Cup 2018.

Ở trận cuối cùng gặp Azerbaijan, Đức tung ra sân đội hình 2 với rất nhiều cầu thủ trẻ nhưng cũng đủ sức hạ một trong hai đội yếu nhất bảng đến 5-1. Các bàn thắng của Đức được ghi do công của Leon Goretzka (cú đúp) và Sandro Wagner, Antonio Ruediger, Emre Can. Bàn gỡ của Azerbaijan được ghi do công của Ramil Sheydaev.

Ở các trận còn lại, Na Uy thắng Bắc Ireland 1-0 và Cộng hòa Czech thắng San Marino 5-0.

Robert Lewandowski đã giúp Ba Lan có vé đến Nga.

Tại bảng E, Ba Lan đã chính thức giành ngôi đầu bảng sau chiến thắng 4-2 trước Montenegro, trong khi đó, Đan Mạch hòa Romania 1-1 cũng lấy suất play-off. Ở trận còn lại, Kazakhstan hòa Armenia 1-1.

Ở bảng F, trước lượt cuối cùng, Anh đã chắc ngôi đầu cùng một suất đến Nga. Suất play-off là cuộc cạnh tranh giữa ba đội Scotland (17 điểm), Slovenia (14 điểm) và Slovakia (15 điểm).

Harry Kane ghi cả hai bàn cho tuyển Anh ở hai trận cuối vòng loại World Cup 2018.

Lượt trận cuối Slovakia thắng Malta 3-0, trong khi Scotland hòa Slovenia 2-2. Với kết quả này, Slovakia vượt mặt Scotland chiếm vị trí số hai cùng suất play-off do hơn hiệu số bàn thắng bại. Cả hai có cùng 18 điểm nhưng hiệu số của Slovakia là +10 còn Scotland là +5.

Ở trận còn lại, Anh thắng Lithuania 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất trên chấm 11 m của đội trưởng Harry Kane trong hiệp 1.

Kết quả các trận vòng loại World Cup 2018:





Kết quả các bảng C, E, F vòng loại World Cup 2018 khu vực châu Âu: