Đức sắp thành đội đầu tiên giành vé dự Euro 2012

Cuối tuần này, các giải vô địch quốc gia châu Âu sẽ tạm nghỉ nhường chỗ cho loạt trận đấu của các đội tuyển quốc gia tại vòng loại Euro 2012, cũng như các trận vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á và các trận vòng loại giải vô địch châu Phi CAN 2012.



Vòng loại Euro 2012



Bảng A

Azerbaijan - Bỉ (23h00 ngày 2/9)

Thổ Nhĩ Kỳ - Kazakhstan (0h00 ngày 3/9)

Đức - Áo (1h45 ngày 3/9) Trực tiếp trên Bóng đá TV



Bảng B



Andorra - Armenia (23h00 ngày 2/9)

Nga - Macedonia (23h00 ngày 2/9)

CH Ireland - Slovakia (1h45 ngày 3/9)



Bảng C



Faroe - Italy (1h45 ngày 3/9)

Bắc Ireland - Serbia (1h45 ngày 3/9)

Slovenia - Estonia (1h45 ngày 3/9)



Bảng D



Belarus - Bosnia-Herzgovina (23h30 ngày 2/9)

Luxembourg - Romania (0h30 ngày 2/9)

Albania - Pháp (2h00 ngày 3/9)



Bảng E



Phần Lan - Moldova (22h30 ngày 2/9)

Hungary - Thụy Điển (0h45 ngày 3/9)

Hà Lan - San Marino (1h30 ngày 3/9)



Bảng F



Israel - Hy Lạp (20h00 ngày 2/9)

Georgia - Latvia (0h00 ngày 3/9)

Malta - Croatia (0h00 ngày 3/9)



Bảng G



Bulgaria - Anh (1h45 ngày 3/9)

Wales - Montenegro (1h45 ngày 3/9)



Bảng H



Na Uy - Iceland (1h00 ngày 3/9)

Đảo Cyprus - Bồ Đào Nha (1h45 ngày 3/9)



Bảng I



Lítva - Liechtenstein (22h00)



Giao hữu quốc tế



Venezuela - Argentina (20h30 ngày 2/9)

Ukraine - Uruguay (1h00 ngày 3/9)

Ba Lan - Mexico (1h30 ngày 3/9)

Tây Ban Nha - Chile (1h45 ngày 3/9)



Vòng loại World Cup 2014 khu vực châu Á – Giai đoạn 3



Bảng A

Trung Quốc - Singapore (19h00)

Iraq - Jordan (21h00)



Bảng B

Hàn Quốc - Lebanon (18h00)

UAE - Kuwait (22h30)



Bảng C

Nhật Bản - CHDCND Triều Tiên (17h20)

Tajikistan - Uzbekistan (18h30)



Bảng D

Australia - Thái Lan (17h00)

Oman - Saudi Arabia (22h00)



Bảng E

Iran - Indonesia (22h30)

Bahrain - Qatar (0h00 ngày 3/9)