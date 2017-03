Được "gà nhà" giúp sức, M.U lại có cơ hội sở hữu Nasri

Theo thông tin được đăng tải trên Sportmail ngày hôm qua, gã nhà giàu Man xanh sẵn sàng trả 19 triệu bảng cùng mức lương 150.000 bảng/tuần để đưa thêm một ngôi sao thuộc biên chế Arsenal về sân City of Manchester. Nếu như The Citizens đang nắm giữ lợi thế về mặt ưu đãi tài chính dành cho ngôi sao xứ Lục lăng, thì Man Utd cũng có vũ khí của riêng mình. Tờ Starsports số ra mới nhất cho hay, Quỷ đỏ đã nhờ Patrice Evra lấy danh nghĩa của một người bạn thân, gọi điện trao đổi và tác động lên quyết định của Nasri về việc gia nhập Old Trafford. Cũng trong sáng nay, tờ The Times khẳng định Nasri sẽ tiếp tục đề đạt nguyện vọng được chia tay Arsenal lên HLV Wenger trước khi đội bóng có chuyến du đấu châu Á. Ở chiều ngược lại, The Gunners cũng đưa ra nỗ lực cuối cùng nhằm giữ chân Cầu thủ xuất sắc nhất nước Pháp 2010. Một bản hợp đồng có thời hạn 5 năm cùng mức lương 100.000 bảng/tuần (tăng 10.000 bảng so với lời đề nghị trước đó của Arsenal) sẽ được BLĐ sân Emirates thuyết phục Samir Nasri đặt bút kí. Với sự tác động từ Evra, có thể Nasri sẽ xem xét gia nhập bầy Quỷ - điểm đến đảm bảo cho anh cả về tài chính và cơ hội chinh phục danh hiệu. Tuy nhiên, trở ngại cho Man Utd lúc này là Arsenal chỉ muốn bán Nasri ra ngoài biên giới nước Anh chứ quyết không để ngôi sao trụ cột rơi vào tay đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Theo Việt Anh (Bongdaso)