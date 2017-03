Được xử trắng án, Terry vẫn chưa thoát tội

Dù đã được tòa án Westminster khẳng định là vô tội nhưng John Terry sẽ tiếp tục đối mặt với một cuộc điều tra độc lập từ Liên đoàn bóng đá Anh (FA). Làng bóng đá xứ Sương mù đều tỏ ra không hài lòng về quyết định của tòa án Westminster. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc để trung vệ Chelsea ít nhất phải nhận một án phạt từ FA. Trước tòa án Westminster, John Terry đã thừa nhận đã sử dụng những lời lẽ miệt thị với Anton Ferdinand. Tuy nhiên, hành động này đã được thẩm phán Howard Riddle tha bổng. Người đứng đầu tòa án Westminster cho rằng các chứng cứ thu thập chưa đủ để buộc tội thủ quân Chelsea. Thêm vào đó, trung vệ The Blues nhận được sự ủng hộ lớn từ các nhân chứng là cầu thủ và BLĐ đội bóng áo xanh thành London. Ngay sau khi phiên tòa kết thúc, người đứng đầu tổ chức Kick It Out, Herman Ouseley đã lên tiếng phản đối về kết quả của cuộc điều trần. Ông cho rằng nghi án này phải được xử lí công bằng để các cầu thủ da màu giữ vững niềm tin vào những điều luật đang bảo vệ họ. Terry vẫn sẽ phải đối mặt với án phạt từ LĐBĐ Anh (FA) "Nếu như vụ việc này (giữa Terry và Anton Ferdinand) không được làm sáng tỏ, các cầu thủ da màu sẽ mất niềm tin vào quyền lực và chương trình chống nạn phân biệt chủng tộc. FA phải vào cuộc để chứng tỏ họ là cơ quan chống lại cơn bão kì thị chủng tộc này", Herman Ouseley, người đứng đầu tổ chức Kick It Out phân trần. Lí lẽ được Herman Ouseley đưa ra là án phạt của tiền đạo Luis Suarez. Mặc dù chỉ sử dụng những lời lẽ như "Negrito" ("thằng mọi" theo tiếng TBN), tiền đạo Liverpool đã phải nhận án phạt 8 trận từ FA. Miệt thị Evra, Suarez đã từng lĩnh án phạt 8 trận Một tuyên bố trên trang web chính thức của FA cho biết: “FA lưu ý quyết định trong trường hợp của John Terry và sẽ sớm đưa ra kết luận riêng của mình. FA sẽ không có bất cứ bình luận nào thêm vào lúc này”. Sở dĩ Suarez bị nhân đôi án phạt lên 8 trận là do chân sút này liên tục lặp đi lặp lại lời miệt thị "Negrito". Trong khi đó, Terry chỉ sử dụng từ "black" chỉ 1 lần. Nếu chiếu theo điều luật E3 của FA, trung vệ Chelsea vẫn phải đối mặt với án phạt nặng từ cơ quan quyền lực cao nhất của bóng đá Anh. Thậm chí, đó sẽ là một án phạt nặng nề. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)