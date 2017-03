Dương Hồng Sơn bị loại khỏi tuyển Việt Nam

Vụ Hồng Sơn báo mất hộ chiếu sát ngày đội đi Libăng đấu trận áp chót vòng loại Asian Cup 2011. Ngày 1/1, trước giờ làm thủ tục đi Libăng, thủ môn Dương Hồng Sơn báo bị mất hộ chiếu với Ban huấn luyện, do đi ăn đêm ở ngoài và quên khóa cửa xe ôtô. Một ngày sau đó, theo Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung, ông được Hồng Sơn thông báo đã tìm thấy hộ chiếu và đề nghị sắp xếp cho anh được đi Libăng thi đấu nhưng không được vì đội đã gọi Quang Huy thay thế. Ngày 6/1 Hồng Sơn khẳng định chưa từng báo cáo với ông Lân Trung rằng mình đã tìm thấy hộ chiếu vào chiều ngày 2/1, mà chỉ nhờ can thiệp để anh được đi Libăng. Hồng Sơn cho rằng có thể ông Trung đã nghe không rõ, vì tới giờ anh vẫn chưa tìm được hộ chiếu cùng một số đồ và giấy tờ bị mất. Sau khi trở về từ Libăng hôm 8/1, ông Trung nhấn mạnh: "Với tư cách là Phó chủ tịch truyền thông của VFF, tôi không thể nói hai lời". Cùng ngày, Liên đoàn yêu cầu Hồng Sơn viết giải trình toàn bộ sự việc. Đây là lần thứ ba Hồng Sơn vắng mặt ở các trận đấu của đội tuyển tại nước ngoài vì những lý do ngoài chuyên môn: hai lần trước anh xin không đi Trung Quốc và Syria vì chấn thương và có chuyện gia đình. Đây đều là những trận Việt Nam bị đánh giá không có cơ hội thắng hoặc không còn mang nhiều ý nghĩa. Vì thế anh bị chỉ trích là thiếu khát vọng cống hiến cho đội tuyển. Hồng Sơn là chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng Việt Nam 2008.