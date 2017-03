Eden Hazard tiết lộ lý do tới Chelsea thay vì Man Utd

Tính riêng trong phạm vi nước Anh, có tới 3 CLB lớn muốn chiêu mộ Hazard bao gồm Chelsea, Man Utd và Man City. Song vào đêm qua, tiền vệ tấn công người Bỉ đã chính thức cập bến The Blues. Ngay sau khi tới với CLB thành London, cầu thủ này đã có buổi nói chuyện với cánh phóng viên và tiết lộ lý do anh chọn CLB thành London thay vì một trong 2 đội bóng của thành Manchester. “Tôi đã nói chuyện với Abramovich. Ông thật giản dị và yêu bóng đá. Chúng tôi có sự đồng điệu. Ông muốn đưa Chelsea trở thành CLB hàng đầu”. Tính tổng cộng, có tới 5 CLB thuộc Premier League muốn chiêu mộ Hazard. Song Arsenal và Spurs đã sớm bị loại ra khỏi danh sách. Gã nhà giàu Premier League có lúc tưởng chừng dẫn đầu cuộc đua chiêu mộ tiền vệ sáng giá này song cũng bị loại. Cuối cùng, ở vòng “vấn đáp”, Sir Alex lại không thể chiến thắng được tỷ phú Nga, Abramovich. Sau vụ Torres, ông chủ Chelsea thêm một lần nữa trực tiếp ra mặt, giúp CLB thực hiện một thương vụ chuyển nhượng đình đám và tốn nhiều tiền bạc. “Chelsea đã thực hiện vụ đầu tư tốt vào tôi. Tôi luôn muốn thi đấu ở Premier League. Đã có sự cạnh tranh mạnh mẽ giữa Chelsea và Man Utd nhưng tôi cho rằng The Blues có dự án tuyệt vời nhất”. Theo nhiều nguồn tin, số tiền Chelsea chi ra cho thương vụ này là 32 triệu bảng thậm chí có nguồn tin cho rằng con số này lên tới 34 triệu bảng. Ngoài mức phí chuyển nhượng khổng lồ, The Blues sẽ còn tiêu tốn rất nhiều tiền trả lương cho cầu thủ người Bỉ. Cụ thể anh này được cho là sẽ lĩnh lương 100.000 bảng sau thuế tại CLB thành London. Theo Kinh Vân (Bongdaso)