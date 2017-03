Edin Dzeko đột ngột “cầu thân” với Man City

Nhờ vào phong độ đặc biệt ấn tượng trong màu áo Wolfsburg, tiền đạo người Bosnia đã trở thành món hàng cực hot trên TTCN. Mùa Hè vừa qua, anh là mục tiêu theo đuổi số 1 của Man City, nhưng vì không thống nhất được giá cả với “Bầy sói” cộng thêm thái độ thiếu dứt khoát của Dzeko, HLV Mancini đã phải đưa Balotelli về thay thế. Tuy nhiên, The Citizens chưa lúc nào nguôi quyết tâm đưa chân sút này về City of Manchester. Tờ Daily Mail và Guardian khẳng định, Edin Dzeko đã tự mình gửi một bức thư cá nhân tới GĐĐH Garry Cook của Man xanh với nội dung “bật đèn xanh” cho đội bóng vùng Eastlands tiến tới hợp đồng với mình ngay trong kì CN mùa Đông. Edin Dzeko đã có được 8 bàn thắng trong 16 lần ra sân nhưng điều đó không thể giúp Wolfsburg có được một vị trí tốt trong cuộc đua tại Bundesliga. "Bầy sói" hiện đang đứng thứ 13 trên BXH và thể hiện một bộ mặt thi đấu nghèo nàn. Với ngôi sao nhiều tham vọng và luôn được săn đón như Dzeko, việc anh muốn đầu quân cho một tên tuổi giàu tiềm năng hơn là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ngoài ra, trong trận đấu ngày 4/12 (Wolfsburg hoà Werder Bremen), camera đã bắt được cảnh Edin Dzeko không thèm bắt tay HLV trưởng Steve McClaren khi bị thay ra. Điều này càng làm dấy lên mối hoài nghi về tương lai của anh tại Wolfsburg. Trong bối cảnh Man City không thiếu tiền và đang rất khát tiền đạo đẳng cấp, còn HLV Mourinho vẫn phải chờ cái gật đầu từ BLĐ Real dù cũng rất muốn có được chân sút người Bosnia, thì việc Edin Dzeko chọn The Citizens cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu. Theo Nhật Minh (Bongdaso)