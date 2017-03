El Clasico từ A đến Z

B. Balon de Oro (Quả bóng Vàng). Có ít nhất 10 ƯCV đã được đề cử cho danh hiệu Quả Bóng Vàng FIFA góp mặt ở trận này. Phía Barca gồm: Alves, Iniesta, Messi, Puyol, Villa và Xavi. Còn với Real Madrid là Xabi Alonso, Casillas, Ronaldo và Oezil.

Ronaldo - Messi: Ngôi sao nào sẽ toả sáng trên bầu trời Nou Camp vào đêm nay

C. Champion (vô địch). Đánh bại được đối thủ trong trận El Clasico sẽ mang đến cơ hội vô địch cho bên chiến thắng.

D. Di Stefano là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử El Clasico. Tiền đạo vang bóng một thời của Đội bóng Hoàng gia đã có tổng cộng 18 bàn thắng.

E. Eight to two (8-2). Đây là kết quả chênh lệch nhất trong lịch sử El Clasico. Mùa giải 1934/35 Real với phong độ thăng hoa đã nhấn chìm kình địch Barca và tạo nên một trận đấu lịch sử.

F. Florentino Perez, chủ tịch của Real Madrid sẽ trở lại sân Nou Camp và ngồi trên hàng ghế VIP cạnh đối thủ Sandro Rosell, vị chủ tịch hiện tại của Barca.

G: Goalless (Không bàn thắng). Trong lịch sử đối đầu ở La Liga, mới chỉ có 8 trận El Clasico kết thúc mà không đội nào ghi được bàn thắng.

H. Hristo Stoichkov là nhân chứng của rất nhiều trận El Clasico. Tiền đạo người Bulgaria từng đóng góp những bàn thắng quan trọng trong những trận El Clasico.

I. Iturralde Gonzalez sẽ là vị trọng tài điều khiển trận El Clasico lượt đi mùa giải năm nay. Đây là lần thứ 3 trọng tài Iturralde được vinh dự giao trọng trách trên. Ở 2 lần trước ông Iturralde điều khiển, Barca đều giành chiến thắng 3-0.

J. “Judas” Figo. Theo Kinh Thánh, Judas Iscariot là 1 trong 12 sứ đồ của Chúa, và là kẻ đã bán Chúa với giá 30 đồng bạc. Figo, cựu tiền vệ người BĐN rời Barca để chuyển sang khoác áo kình địch Real nên đã bị CĐV Barca gọi là “Judas” Figo.

K. Kaka là cầu thủ vắng mặt đáng tiếc nhất trong trận El Clasico. Sớm nhất cũng phải vào đầu tháng 1/2011 Kaka mới trở lại thi đấu cho Real.

Nếu có Kaka, Real sẽ còn khó lường hơn nữa

L. Luis Enrique là một trong những cầu thủ từng khoác cả 2 màu áo Real và Barca. Enrique thi đấu cho Real từ năm 1991-96 sau đó chuyển sang chơi cho Barca đến năm 2004. Enrique cũng bị CĐV Real xem là kẻ phản bội.

M. Messi, ngôi sao xuất sắc nhất của Barca và bóng đá thế giới. Messi đã ghi 7 bàn trong 8 trận gặp Real. “Số 10” Barca đang có phong độ cực cao khi ghi bàn trong 9 trận liên tiếp.

N. Nine (số 9 trong tiếng Anh) và là số áo rất có duyên ghi bàn trong những trận El Clasico trước đây. Hiện Bojan và Benzema là 2 cầu thủ khoác áo “số 9” của Barca và Real.

O. Ooooooooh! Sẽ là những âm thanh được cất lên từ khán đài sân Nou Camp khi những ngôi sao Messi, Iniesta, Xavi (Barca), Ronaldo, Oezil, Higuain (Real) phô diễn tài nghệ dưới sân.

P. Party (Bữa đại tiệc) trận El Clasico năm nay thực sự là bữa đại tiệc khi có sự tham gia của 600 triệu thuê bao truyền hình trên toàn thế giới.

Q. Quality (Chất lượng). Trận El Clasico có thể gọi là trận cầu đỉnh cao chất lượng. Bởi đây là cuộc chiến của 2 đội bóng có thương hiệu đắt giá nhất thế giới. Theo Forbes, thương hiệu của Real là 240 triệu euro, còn Barca là 180 triệu euro.

R. Ronaldo sẽ là lá cờ đầu của Real trong cuộc đối đầu với Barca tại Nou Camp. CR7 hiện đang hơn Messi (Barca) 1 bàn trong danh sách dội bom tại La Liga.

S. Samitier. Ông là một Judas đặc biệt, dù không phải là cầu thủ ghi được nhiều bàn thắng nhất ở các trận El Clasico. Khi còn đá cho Barca (1918-1932), ông 7 lần sút tung lưới Real Madrid. Còn trong màu áo Real ở mùa 1933/34, ông ghi 3 bàn vào lưới Barca.

T. Tattoos (những hình xăm). Phần lớn cầu thủ Barca và Real đều có hình xăm trên người. Nổi bật nhất trong số “sao” chịu xăm trổ có thể kể đến Sergio Ramos, Di Maria (Real), Puyol, Alves, Busquets (Barca).

U. Uyyyyyyyyy! Đây sẽ là âm thanh được vang lên từ khán đài sân Nou Camp nếu Barca ghi bàn vào lưới Real.

V. Vendetta (báo thù). CĐV Barca sẽ mở hội nếu đội nhà đánh bại Real. Thắng Real cũng là trả thù được Mourinho, người đã giúp Inter loại Barca khỏi bán kết Champions League mùa trước.

W. Whisky. Mùa giải 2002/03 tiền vệ Luis Figo không chỉ bị CĐV Barca “tặng” cho “chiếc đầu lợn”, mà nhóm CĐV quá khích này còn ném cả chai whisky về hướng Figo.

X. Xavi. Không phải Messi, Iniesta hay David Villa, theo nhận định chung của giới chuyên môn, tiền vệ Xavi Hernandez mới là nhân tố quan trọng nhất trong đội hình Barca nhờ khả năng kiến tạo và cầm trịch trận đấu tuyệt vời, có thể quyết định thành bại của trận El Clasico.

Y. Youth (Trẻ). Barca và Real là 2 thái cực trái ngược trong đường lối phát triển bóng đá. Trong khi Real mấy năm qua liên tục chi rất nhiều tiền để mua về các ngôi sao hàng đầu thế giới, thì Barca lại thành công trong công tác đào tạo trẻ. Quá nửa đội hình của họ hiện giờ trưởng thành từ lò đào tạo La Masia như: Messi, Xavi, Iniesta, Busquets, Pedro, Pique…

Z. Zapatero (tên đầy đủ Jose Luis Rodríguez Zapatero), Thủ Tướng của Tây Ban Nha là fan của Barca. Ở trận El Clasico lần này, ông dự đoán Barca sẽ thắng 4-2.

(Theo báo Bóng Đá)