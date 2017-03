Em trai Berbatov bị bắt vì ma túy

Ông em bất hảo Asen của Berbatov

ASEN VẬN CHUYỂN COCAINE



Chơi ma túy có ngày ngồi xà lim. Và điều đó đang vận vào đúng ông em trai của tiền đạo Dimitar Berbatov. Theo nguồn tin mới nhất từ hãng thông tấn BGNES, Asen Berbatov đã bị cảnh sát Bulgaria tóm dính hôm thứ Sáu (5/10).



Vụ bắt giữ em trai Berbatov bắt đầu diễn ra khi cảnh sát phát hiện một chiếc xe có dấu hiệu nghi vấn chạy với tốc độ khá cao trên con đường cao tốc dẫn vào thị trấn Kyustendil (phía Tây Nam Bulgaria). Không những không dừng lại sau tín hiệu của cảnh sát, chiếc xe kia còn bất ngờ tăng tốc. Phải mất khá lâu, mấy xe chuyên dụng của cảnh sát mới đuổi kịp chiếc xe khả nghi.



Ngoài một người đàn ông lạ mặt, cảnh sát còn phát hiện ra cậu em trai Asen của cựu ngôi sao M.U ngồi trên xe. Đáng nói ở đây, thái độ của cả hai tỏ ra khá lúng túng. Chính vì thế, các nhân viên thực thi công lý đã quyết định lục soát chiếc xe. Thật bất ngờ, một gói giấy chứa 20 gam cocaine đã được lôi ra. Khuôn mặt của Asen cùng gã bạn đồng hành xám ngoét ngay lúc đó. Trước tang vật thu được, hai đối tượng trên đã bị bắt giữ và bị áp giải tới một đồn cảnh sát địa phương. Theo lời xác nhận từ một sỹ quan cảnh sát, họ đang khẩn trương làm rõ nguồn gốc số cocaine bị thu giữ. Mặt khác, hồ sơ về hành vi vận chuyển và tàng trữ trái phép cocaine của Asen cũng sẽ sớm được chuyển cho phía tòa án. Với hành vi phạm pháp nêu trên, em trai cựu chân sút M.U khó tránh khỏi sự trừng phạt từ pháp luật.



... CHẲNG PHẢI LẦN ĐẦU PHẠM PHÁP

Bất luận thế nào, đây cũng là một hung tin với Dimitar cũng như mọi thành viên khác trong gia đình Berbatov. Sau khi nhận cú điện thoại thông báo về vụ bắt giữ Asen, tiền đạo của mới chuyển đến Fulham đã không còn giữ được sự bình tĩnh. Quả thực, Asen đúng là ông em bất hảo của Dimitar. Không chỉ dính líu đến cocaine, Asen còn từng được coi là con bạc khát nước. Chẳng mảy may để ý gì đến lời can ngăn từ ông anh trai nổi tiếng, Asen vẫn chứng nào tật nấy.



Thực tế, đây chẳng phải là lần đầu tiên em trai Berbatov bị cảnh sát Bulgaria sờ gáy. Hồi giữa năm 2010, cảnh sát thành phố Blagoevgrad đã lục soát nhà riêng của Asen. Lý do chính dẫn tới cuộc khám xét là bởi cảnh sát nghi ngờ Asen là một mắt xích trong đường dây chuyên làm thẻ tín dụng và thẻ ATM giả. Đánh hơi thấy cảnh sát lần theo dấu vết, em trai Berbatov đã biến mất một cách bí ẩn khoảng 1 tháng.



Cũng cần nhấn mạnh, công việc kinh doanh của Asen và cô vợ Mimi đã liên tiếp bị thua lỗ. Rất có thể túng làm liều, Asen lao vào con đường reo rắc ma túy hòng kiếm lợi nhuận.

Theo Hà Bình (Bongdaplus)