Em trai Giggs gửi ảnh sex gạ tình gái tuổi teen

Theo thông tin từ The Sun, phóng viên của họ đã được một cô gái giấu tên liên hệ và cung cấp một số thông tin cùng những bức ảnh liên quan tới cậu em trai của tiền vệ Man Utd. Qua lời kể của người đẹp tuổi teen, cô và Rhodri quen nhau trên trang kết bạn của BlackBerry thông qua sự giới thiệu từ một số bạn bè chung. Thời điểm này, vụ bê bối “điếm nhục gia phong” giữa anh rể - em dâu nhà Giggs chỉ vừa mới bị phanh phui những tình tiết đầu tiên. Một trong những bức hình nhạy cảm mà Giggs em gửi cho bạn gái mới quen Có lẽ, trong tâm trạng quá chán nản, Rhodri đành tự đi tìm cho mình niềm vui mới. Dù chỉ mới quen biết, cầu thủ đang khoác áo Torquay United đã chủ động gửi cho đối phương những bức ảnh “khoe thân” hết sức nhạy cảm của mình, đồng thời đề nghị cô đáp lại anh bằng một vài tấm hình thật nóng bỏng. Tin nhắn trao đổi giữa Giggs em và cô gái tuổi teen Cô gái 18 tuổi (xin được giấu tên) tiết lộ với The Sun: “Lúc mới bắt đầu nói chuyện, tôi không hề biết anh ta chính là Rhodri – em trai Ryan Giggs. Khi đọc báo, tôi mới nhận ra và hỏi anh ấy liệu việc nhắn tin gửi ảnh cho tôi có đúng với tư cách người đàn ông đã lập gia đình hay không thì Rhodri đáp lại rằng anh ấy chẳng làm điều gì sai cả”. “Rhodri cũng nói rằng nếu tôi muốn giúp anh ấy vui vẻ trở lại thì hãy tiếp tục gửi thật nhiều bức hình của mình. Anh ta đề nghị tôi cho xem tấm ảnh chụp cảnh đang tắm nhưng tôi đã từ chối”. Không dừng lại ở đó, trong những lần gọi điện nói chuyện, Rhodri còn luôn miệng gọi cô bạn tuổi teen là “người tình bé nhỏ” và mời gọi người đẹp tới nhà chơi vào cuối tuần. “Tôi biết Rhodri muốn gì thực sự muốn gì. Nhưng anh ta còn đáng tuổi bố tôi. Tôi sẽ không bao giờ đồng ý gặp anh ta”. Cũng theo The Sun, gia đình Ryan Giggs ngày hôm nay đã trở về biệt thự tại Manchester sau chuyến nghỉ Hè tại Tây Ban Nha. Tiền vệ Man Utd sẽ sớm bắt đầu tiến hành các liệu pháp điều trị căn bệnh nghiện sex để chuộc tội với cô vợ Stacey. Theo Hoàng Yến (Bongdaso)