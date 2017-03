Euro 2016 chi 24 triệu euro chống khủng bố

Bộ trưởng Thể thao Pháp Patrick Kanner cho biết Pháp chi tổng cộng 24 triệu euro để phục vụ công tác an ninh chống khủng bố tại các khu dành cho cổ động viên của mỗi sân vận động.



Sân Stade de France sau vụ khủng bố ngày 13-11 năm ngoái.

Dự kiến các khu dành cho cổ động viên trước các sân vận động ở 10 TP của Pháp diễn ra các trận bóng vòng chung kết Euro 2016 thu hút số người khổng lồ 7-8 triệu người đến chung vui. Đó cũng là những miếng mồi ngon cho những tay khủng bố. Sự kiện bóng đá diễn ra tròn một tháng (10-6 đến 10-7) này được dự đoán sẽ là những mục tiêu để bọn khủng bố tiếp tục ra tay.

Bộ trưởng Kanner cho biết chính phủ Pháp đã đồng ý chi tiền để đảm bảo công tác an ninh. Cựu Thủ tướng Pháp Alain Juppe nay là chủ tịch Hiệp hội 10 TP đăng cai Euro cùng Trưởng ban tổ chức của Pháp Jacques Lambert đã chứng kiến buổi lễ ký kết hỗ trợ tài chính.

Ông Lambert cho biết lúc đầu Pháp định chi 10 triệu euro để đảm bảo an ninh. Tuy nhiên con số này không thấm vào đâu so với lực lượng an ninh tung ra làm nhiệm vụ rất lớn nên ngân sách đội lên 24 triệu euro. Ngân sách này là của 10 TP đăng cai góp cùng nhà nước Pháp và sự hỗ trợ của LĐBĐ châu Âu.

Khu vực dành cho cổ động viên trở thành bộ phận không thể thiếu của các sự kiện thể thao quốc tế lớn. Nó trở thành nét văn hóa của nước đăng cai. Nơi ấy các du khách, người hâm mộ có cơ hội giao lưu với nhau trong tình hữu nghị. Chính điều này khiến nó trở thành mục tiêu “đáng tấn công” nhất của chủ nghĩa khủng bố.

Năm ngoái vào thứ Sáu ngày 13-11, thủ đô Paris đã bị khủng bố tấn công tại bảy địa điểm khác nhau. Trong đó, một địa điểm bị tấn công nằm ngay bên ngoài sân Stade de France, nơi đang diễn ra trận bóng giao hữu Pháp-Đức. Vụ khủng bố ở Paris khiến 130 người chết và hàng trăm người bị thương.