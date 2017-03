Evra tiết lộ giấc mơ của Rooney

Evra đã luôn sát cánh bên Rooney trong những mùa bóng vừa qua. Với tuyển thủ người Pháp, một năm qua là một năm đầy biến động của Rooney. Tiền đạo người Anh đã đứng dậy từ giai đoạn thất vọng nhất trong sự nghiệp để bắt đầu hành trình đến với danh hiệu vinh quang nhất trong sự nghiệp "Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới."









"Bạn có thể nhìn thấy Rooney khát bàn thắng đến mức nào. Mùa trước, cậu ấy khởi đầu mùa bóng với nhiều vấn đề, nhưng giờ cậu ấy đã trở lại. Rooney muốn cho mọi người thấy cậu ấy là cầu thủ đẳng cấp. Rooney muốn là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cậu ấy đang duy trì phong độ của mình", Evra nói trên tờ The Sun (Anh).Những vấn đề mà Evra nhắc đến chính là quãng thời gian khởi đầu của mùa bóng năm ngoái, Rooney đã liên tiếp gây thất vọng sau khi thể hiện một hình ảnh mờ nhạt tại World Cup 2010 (không ghi nổi một bàn thắng). Cá nhân cầu thủ này còn tuyên bố M.U thiếu tham vọng và đề đạt ý kiến xin ra đi. Khi ấy, Rooney đã phải nhận rất nhiều sự chỉ trích từ các CĐV của "Quỷ đỏ".Tuy nhiên, với sự thuyết phục của Sir Alex, Rooney đã đồng ý ở lại. Anh tìm lại được hình ảnh của mình trong giai đoạn hai của mùa giải.Và sau một mùa hè, chân sút của nước Anh đang bùng nổ dữ dội trong màu áo của M.U. Sau 4 trận, Rooney đã ghi tới 8 bàn thắng với 2 cú hat-trick liên tiếp trong 2 trận đấu gần đây. Phong độ đáng sợ của Rooney khiến cho Chicharito, đối tác trên hàng công của chân sút số 10 đã phải hết lời ca ngợi. " Rooney đang trình diễn phong độ không thể tin được. Anh ấy có thể làm mọi thứ trên sân bóng".Phía trước M.U sẽ là hai trận đấu quan trọng khi họ phải làm khách của Benfica tại vòng bảng Champions League trước khi tiếp Chelsea trên sân nhà Old Trafford vào cuối tuần này. Tuy vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, trận đấu được chờ đợi nhất chính là trận derby thành Manchester với Man City vào ngày 23/10 tại Old Trafford."Khi gặp tôi, điều đầu tiên mọi người hỏi là ngày trận derby Manchester diễn ra", Evra nói.Hiện tại, Man City đã có 4 trận thắng liên tiếp với M.U và chỉ chịu xếp sau đội bóng của Sir Alex bởi chỉ số phụ.Theo Nhật Quang (TT&VH Online)