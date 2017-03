Fabregas đứng trước nguy cơ trở thành "hàng ế"

Liệu có đội bóng nào dàm chi đến 70 triệu bảng để mua Cesc?



Theo Huy Anh (Vietnam+)



Hai năm trước, theo tiếng gọi của Barcelona, "linh hồn" của các Pháo thủ đã quyết định nói lời chia tay Arsenal để trở lại "mái nhà xưa" Nou Camp.Trở về xứ Catalunya, Cesc không chỉ được đoàn tụ cùng gia đình - lý do mà anh đã từng đề cập đến khi quyết định rời Emirates, mà còn giải "cơn khát" danh hiệu trong suốt 7 năm trời dưới màu áo Arsenal.Tại Barcelona, tiền vệ số 4 đã gần như có tất cả khi giành tổng cộng 5 danh hiệu gồm 1 La Liga, 1 Cúp Nhà Vua, 1 Siêu Cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu và 1 FIFA Club World Cup.Nhưng tại Barcelona, anh đã không có được điều mong muốn - đó là một vị trí chính thức khi phải làm "cái bóng" của Lionel Messi - người được xem là không thể thay thế trong đội hình của Tito Vilanova.Trước viễn cảnh đó, Cesc đã bóng gió lên tiếng muốn được rời Barcelona để có được một chỗ đứng, và quan trọng hơn là được ra sân nhiều hơn sau quãng thời gian "mài đũng quần" quá lâu trên băng ghế dự bị.Sau lời bóng gió đó của Cesc, hàng loạt những ông lớn của Premier League là Manchester United, Manchester City và Arsenal, cùng với đó là PSG - nhà đương kim vô địch Ligue 1 cũng đánh tiếng muốn có được số 4 của đội bóng xứ Catalunya.Tuy nhiên, thương vụ Cesc Fabregas đang trở nên bế tắc, khi cái giá phải bỏ ra để chiêu mộ anh là quá chát so với sức tưởng tượng của các đội bóng.Theo giới truyền thông, khi bán Fabregas cho Barca, Arsenal đã khôn khéo gài những điều khoản có lợi cho mình. Cụ thể, Pháo thủ sẽ được hưởng 50% giá trị chuyển nhượng của Cesc Fabregas nếu Barca quyết định để tiền vệ này rời Camp Nou. Vào năm đó, Arsenal đã bán Fabregas cho Barca với mức giá 35 triệu bảng.Điều đó có nghĩa rằng để thu lại số tiền vốn, gã khổng lồ xứ Catalunya sẽ buộc phải bán Fabregas với giá… 70 triệu bảng mới có thể hòa vốn. Đó là số tiền quá lớn, vô tình đặt Manchester United vào thế khó trong phiên đàm phán đầu mùa.Trước số tiền "trên trời" đó, trong buổi phỏng vấn độc quyền với Daily Telegraph, tân huấn luyện viên của Manchester United David Moyes đã khẳng định: "Vì điều khoản đó, có lẽ chỉ Arsenal là đủ điều kiện để mua Cesc.""Manchester United cần người thật, nhưng chúng tôi không thừa tiền để ném vào các phi vụ điên rồ. Chắc chắn là tôi sẽ mang về Old Trafford thêm một vài tiền vệ, nhưng có lẽ không phải là Cesc Fabregas."Phát biểu của Moyes cho thấy Manchester United chắc chắn sẽ không tham gia vào thương vụ này, bởi cái giá mà Barcelona đưa ra cho "người thừa" Cesc Fabregas là quá lớn.Trong khi đó, với việc kèm điều khoản khi bán Cesc cho Barcelona, Arsenal đang là đội bóng chiếm ưu thế trong thương vụ này, bởi số tiền mà họ phải bỏ ra chỉ bằng nửa so với các đội bóng khác.Tuy nhiên, tờ Guardian mới đây đã tiết lộ, phía Arsenal sẽ không mua lại Fabregas mà chờ một đội bóng nào khác mua để hưởng lại 50% giá trị.Hơn nữa, trong đội hình của Arsenal vào thời điểm này, hàng tiền vệ đang khá dồi dào với những cái tên đủ sức để thay thế anh như Santi Cazorla, Jack Wilshere, Mikel Arteta, Ramsey và cả lão tướng Rosicky. Thế nên, mua lại Fabregas là một sự lãng phí không cần thiết.Manchester United và Arsenal đã có những động thái thờ ơ với thương vụ này, giờ chỉ còn Manchester City và PSG - hai đội bóng "lắm tiền nhiều của" bậc nhất châu Âu vào thời điểm này. Tuy nhiên, với cái giá 70 triệu bảng, có lẽ, hai đại gia này cũng sẽ chẳng còn mặn mà./.