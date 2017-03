Fabregas: “Tôi đã làm mọi điều có thể vì Arsenal”

Dù đã rời khỏi Arsenal gần nửa mùa giải nhưng dường như Fabregas vẫn khá day dứt về quyết định này, ngày hôm qua, trên tạp chí Four Four Two, tiền vệ này một lần nữa khẳng định anh đã làm hết sức có thể cho đội bóng cũ.

Trong hơn 7 năm khoác áo Arsenal, Fabregas đã thi đấu tổng cộng 303 trận cho đội bóng này và ghi được 59 bàn thắng. Mặc dù vậy, trong quãng thời gian này, anh chỉ giành được đúng 1 danh hiệu cùng Pháo thủ, đó là cup FA năm 2005. Fabregas từng kìm nén nỗi đau ông nội mất để ra sân thi đấu cho Arsenal Sau 6 năm không có danh hiệu, Fabregas đã quyết định rời khỏi “mái nhà” Emirates trở về đội bóng cũ Barcelona thi đấu với hy vọng “giải cơn khát” danh hiệu. Mặc dù vậy, có vẻ như F4 vẫn khá day dứt về quyết định chia tay Arsenal, ngày hôm nay, trên tạp chí Four Four Two, tiền vệ này một lần nữa lại khẳng định rằng anh đã làm mọi điều có thể để mang về danh hiệu cho Arsenal, nhưng bất thành. Fabregas thổ lộ: “Tôi nghĩ rằng quyết định rời khỏi Arsenal là đúng thời điểm, tôi đã làm hết mình để tìm kiếm danh hiệu cho đội bóng này. Khi còn khoác áo Pháo thủ, tôi từng ra sân phải chiến đấu cái chân đau, từng kìm nén nỗi đau ông nội mất để thi đấu và làm mọi thứ có thể”. Bên cạnh đó, Fabregas cũng phủ nhận chuyện anh đã chọn cách dễ dàng để kiếm danh hiệu đó là đầu quân cho Barcelona, đội bóng mạnh nhất thế giới với những cá nhân kiệt xuất như Messi, Xavi, Iniesta… Thay vào đó, tiền vệ này lại cho rằng, chính nơi đây đã mang lại thách thứ rất lớn cho anh khi phải cạnh tranh vị trí chính thức cùng như ngôi sao. “Tôi nghĩ rằng mình đã lựa chọn cách khó khăn nhất, tại đây, tôi phải cạnh tranh với những tiền vệ trung tâm hàng đầu thế giới” – Fabregas nói thêm. Theo H.Long (Dân trí)