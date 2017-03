Fan Dortmund yêu cầu Man United "trả tự do" cho Kagawa

Hình ảnh trong chiến dịch "Free Shinji" của fan Dortmund



Kagawa đang chật vật trong quá trình tìm chỗ đứng tại Old Trafford kể từ khi rời Bundesliga hồi mùa Hè năm ngoái để cập bến đội bóng nước Anh. Những trận đấu vừa qua của Man United, do dính những chấn thương khi đi du đấu hè nên anh vẫn chưa được sử dụng.



Trước tình cảnh của Kagawa, CĐV tại đội bóng cũ Dortmund đã tung ra chiến dịch kêu gọi anh trở lại. Họ không ngừng tung lên mạng những bức ảnh của ngôi sao Nhật Bản, đính kèm chữ “Free Shinji” (Hãy để Shinji tự do) và những ca khúc được sáng tác dành cho tiền vệ này.



Dù đã sang Anh thi đấu nhưng tại Dortmund, Kagawa vẫn rất được yêu quý. Trong cuộc phỏng vấn hồi mùa Hè, HLV Jurgen Klopp chia sẻ: “Chúng tôi vẫn liên lạc. Thật khó khi nói chuyện trực tiếp với cậu ấy bởi tiếng Đức của Kagawa vẫn chưa được cải thiện thì cậu ấy đã tới Anh. Nhưng tôi vẫn thường liên lạc với thông dịch của cậu ấy, cũng như người đại diện Thomas Kroth”.



Dẫu vậy, trước những thông tin về khả năng trở lại chốn cũ, Kagawa đã lên tiếng bác bỏ. Mới đây, có thông tin Atletico Madrid đang nhòm ngó tới Kagawa nhưng không muốn chi tiền mà chỉ muốn mượn rồi sẽ mua đứt vào cuối mùa. “Quỷ đỏ” vẫn chưa có động thái trong chuyện này nhưng chắc hẳn HLV David Moyes đã có sẵn kế hoạch cho Kagawa với lịch thi đấu dày đặc sắp tới.