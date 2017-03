Fan Man City chọc tức Quỷ đỏ

Hồi sinh nhật năm 2007, R10 đã phải nhận 1 món quà gây bực mình từ cô bạn gái Coleen (tại thời điểm đó cặp đôi này chưa kết hôn). Số là, Coleen biết Rooney rất hâm mộ ban nhạc Oasis nên đã nhờ ca sỹ của nhóm này, Noel Gallagher ký tặng lên 1 chiếc đàn ghita điện tử - món quà Coleen định tặng R10. Oái oăm thay, Gallagher lại là 1 fan cuồng của The Citizens và gã ca sỹ thâm nho đã không bỏ lỡ cơ hội chơi xỏ tiền đạo của Quỷ đỏ. Gallagher ra dấu ám chỉ chiến thắng 6-1 của The Citizens trước Man Utd Noel Gallagher vẫn ký tặng lên chiếc đàn ghita nhưng lại sơn nó thành... màu xanh, màu áo của The Citizens và thêm dòng chữ “Fatboy” – ám chỉ thân hình to béo của R10. Năm nay, cũng trùng với dịp sinh nhật Rooney - Gallagher lại có dịp châm chọc R10 nói riêng và tất cả những NHM Quỷ đỏ nói chung. Trong buổi lễ trao giải Q Awards hôm thứ Hai vừa rồi, Gallagher đã dùng tay ra dấu ám chỉ chiến thắng 6-1 của The Citizens trước Man Utd. Không những thế, ca sỹ này còn vui vẻ chia sẻ với cựu cầu thủ Man City, tiền vệ Joey Barton về chiến thắng “chấn động thế giới bóng đá” của The Citizens. Các CĐV Quỷ đỏ vẫn chưa hết choáng váng và thất vọng trước màn trình diễn tệ hại của đội nhà ở cuộc chạm trán đại kình địch cùng thành phố. Và rõ ràng sự châm chọc của Gallagher đang khiến “nỗi đau thêm dài”. Mặc dù vậy, đêm nay thầy trò HLV Alex Ferguson sẽ có cơ hội bù đắp lại cho các CĐV, xóa tan nỗi buồn bại trận bằng việc giành chiến thắng trước Aldershot ở vòng 4 Carling Cup. Theo Kinh Vân (Bongdaso)