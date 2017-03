Fan Man United trung thành nhất Premier League

CĐV không ngừng săn tìm cơ hội mua quà lưu niệm của đội bóng họ yêu mến

CĐV không ngừng săn tìm cơ hội mua quà lưu niệm của đội bóng họ yêu mến

Top 10 CLB Anh có doanh số bán đồ lưu niệm cao nhất trên Amazon



1. Manchester United

2. Chelsea

3. Liverpool

4. Arsenal

5. Tottenham

6. West Ham

7. Leeds United

8. Manchester City

9. Newcastle

10. Aston Villa



5 CLB châu Âu có doanh số bán đồ lưu niệm cao nhất trên Amazon



1. Napoli

2. Barcelona

3. Juventus

4. Real Madrid

5. Inter Milan

Theo K.Đ (TT&VH Online / Daily Mail)



Man United đang trải qua giai đoạn tồi tệ trong lịch sử. Không chỉ bị các đội bóng kình địch bỏ xa trong cuộc đua ở Premier League, “Quỷ đỏ” còn thất thế ở mục tiêu bảo đảm tấm vé dự Champions League mùa giải tới. Những thất bại ở giải Ngoại hạng, rồi gần đây là FA Cup và cúp Liên đoàn Anh khiến Man United sụt giảm giá trị nghiêm trọng từ 1,75 tỷ bảng xuống chỉ còn 1,5 tỷ bảng chỉ trong vòng 4 tuần. Giá cổ phiếu của Man United trên thị trường chứng khoán New York cũng bị mất 12% giá trị.Khi những tin buồn dồn dập kéo đến, tinh thần của Man United được “kéo lên” bởi thông tin từ trang Amazon. Theo thống kê mới nhất từ trang web mua sắm này, Man United đứng đầu danh sách những đội bóng thu được nhiều tiền nhất từ việc bán các đồ lưu niệm, cao hơn 15% so với đội xếp thứ nhì Chelsea.Arsenal dù đang dẫn đầu BXH Premier League nhưng ở hạng mục này, họ chỉ đứng thứ 4, trên một bậc so với Tottenham.CLB gây ngạc nhiên nhất là Napoli. Đội bóng vùng Naples là CLB bán được nhiều đồ lưu niệm nhất châu Âu. Sau Napoli là Barcelona, Juventus, Real Madrid và Inter Milan.Theo Xavier Garambois - Phó chủ tịch bán lẻ tại EU của Amazon- doanh thu từ bán đồ lưu niệm thể hiện tình yêu của fan đối với đội bóng. “Từ khăn tắm bãi biển cho tới khuy cài cổ tay áo (cufflink) của cầu thủ, người hâm mộ đều muốn chứng tỏ tình yêu họ dành cho đội bóng lớn đến nhường nào”, ông Garambois nói.