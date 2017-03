Fan M.U điên tiết vì nhà Glazer tính "cưa đôi" lợi nhuận

Vào ngày hôm qua, nhà Glazer đã chính thức tiết lộ kế hoạch sẽ phát hành cổ phiếu vào thị trường New York. Đây là một thông tin đáng mừng với Man Utd bởi đội bóng sẽ có thêm kinh phí để thanh toán khoản nợ vẫn ở mức 437 triệu bảng. Tuy nhiên, sự thực không phải vậy khi các ông chủ người Mỹ chỉ có ý định chi 50% khoản tiền kiếm được để giải quyết khoản nợ hiện tại của đội bóng áo đỏ.

Quyết định này của nhà Glazer đã tạo nên một làn sóng phản đối mới tại Old Trafford. Hàng ngàn CĐV Quỷ đỏ đã lên tiếng chỉ trích hành động vun vén lợi ích cá nhân của các nhà đầu tư đến từ xứ cờ hoa. Không chỉ có mặt tại Old Trafford để phản đối, các CĐV Man Utd còn kịch liệt lên án quyết định của nhà Glazer trên mạng xã hội Twitter. Họ hi vọng làn sóng phản đối này sẽ làm thay đổi ý định của các nhà đầu tư nước Mỹ.

Vào năm 2005, nhà Glazers phải vay một khoản tiền lớn với lãi suất cao để mua lại Man Utd (khoảng 800 triệu USD). Vì thế, dù làm ăn có lãi nhưng Man Utd vẫn phải bán bớt những trụ cột và giảm chi tiêu để trang trải nợ nần. Điều này khiến các fan của Quỷ đỏ vô cùng bức xúc.

Theo kế hoạch được tiết lộ vào ngày hôm qua, nhà Glazers trong đợt này sẽ bán 16.666.667 cổ phiếu, với 8.333.333 trong đó là cổ phiếu loại A có giá từ 16 đến 20 USD. Theo kỳ vọng, các ông chủ người Mỹ sẽ mang về khoảng 150 triệu bảng, tương đương 330 triệu USD.