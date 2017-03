Fan M.U nổi giận suýt tẩn David Moyes

Thất bại 0-3 của M.U trước Man City trong trận derby thành Manchester ngay tại Old Trafford khiến cơ hội dự Champions League mùa sau của Quỷ đỏ ngày càng mong manh hơn bao giờ hết. Cũng bởi vậy mà HLV David Moyes như chết lặng trên khán đài.

Quá thất vọng về kết quả của đội nhà, một CĐV Quỷ đỏ (ngồi phía sau HLV David Moyes) đã nổi giận đòi "hỏi tội" nhà cầm quân người Scotland.

Rất may, các nhân viên an ninh đã kịp can thiệp nếu không chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra ở "Nhà hát của những giấc mơ" đêm qua.

Có mặt trên khán đài Old Trafford, Sir Alex cũng tỏ ra ngao ngán về đội bóng cũ khi để Man xanh dễ dàng vùi dập với 3 bàn không gỡ.







































Theo Thiên Bình (VNN)