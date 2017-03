Fan M.U tức điên vì Percy hát bài tủ của... Liverpool

Trong đoạn clip trên đã ghi lại cảnh chân sút Man United say sưa hát "You'll never walk alone" - bài hát truyền thống của CĐV Liverpool trong một quán karaoke ở Rotterdam hồi tháng 7/2011. Rất nhiều fan M.U đã cảm thấy bị sốc, bởi vì van Persie đang được xem là thần tượng mới ở sân Old Trafford.



Tuy nhiên, nếu suy cho cùng thì hành động của Van Persie không có gì đáng lên án. Lý do là kể từ khi ra đời, "You'll never walk alone" đã trở thành một ca khúc thể thao được yêu thích. Ngoài Liverpool, còn có cả CLB Excelsior thuộc thành phố Rotterdam, nơi Van Persie khởi đầu sự nghiệp cầu thủ của mình, chọn đây là bài hát truyền thống.



Bởi vậy, bài hát nói trên được biết đến như một lời tri ân mà SuPerie muốn dành tặng cho đội bóng quê hương.

Theo Tân Mai (Bongdaplus)