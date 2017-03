Fan Real "lên tiên" nhờ lòng nhân ái của Mourinho

Bóng đá, trong thời buổi thực dụng, hiếm khi có chỗ cho những câu chuyện cổ tích làm ấm lòng người theo mô típ "vịt bầu hóa thiên nga". Nhưng nếu có ai đó viết nên một câu chuyện như thế, Mourinho - "Người Đặc Biệt" - hẳn xứng đáng được nhắc đến đầu tiên.

Một bài báo trên tờ Sports Illustrated (Mỹ) mới đây đã giúp người hâm mộ bóng đá nhận ra đằng ẩn sau một Mourinho có vẻ bề ngoài lạnh lùng, máu lửa, hiếu chiến và lắm mưu mô chước quỷ trong lĩnh vực của ông là một tấm lòng nhân ái cao cả. Chính "Người Đặc Biệt" đã giúp một fan Real người Mexico hiện thực hóa giấc mơ cả đời người - được xem một trận El Clasico với Barca và dự một trận đấu ở Champions League với tư cách thành viên ban huấn luyện Real.

Mourinho ngồi cạnh Abel đêm trước trận El Clasico mà Abel mơ ước cả đời. Ảnh: Marca.

Abel Rodriguez, 41 tuổi đến từ Mexico, là công nhân lau dọn vệ sinh các nhà ga xe điện ngầm ở Los Angeles, Mỹ, nhưng có tình yêu lớn với Real. Ông luôn mơ một ngày nào đó được sang Tây Ban Nha, vào sân và tận mắt xem một trận cầu kinh điển giữa đội bóng áo trắng với đại kình địch Barca.

Đó là giấc mơ xa xỉ, với một lao công nghèo nhập cư và Abel đã chọn cách khác để được tận mắt xem Real. Suốt bảy năm qua, hễ Real bay sang Mỹ để du đấu mùa hè, ông luôn dành trọn kỳ nghỉ phép hai tuần mỗi năm của bản thân để tự nguyện giúp đỡ đội bóng yêu quý. Abel không nề những việc vặt nhất, từ nhặt bóng, sửa soạn quần áo, giày thi đấu cho cầu thủ trong các buổi tập, các trận giao hữu, và ông làm hoàn toàn không công.

Hồi tháng 2 vừa qua, Abel gom góp những tờ USD được tích cóp từ đồng lương ít ỏi để quyết hiện thực hóa giấc mơ đời người - bay sang Tây Ban Nha để xem một trận El Clasico. Đó là một quyết định liều lĩnh, vì ngoài tiền vé máy bay, Abel chỉ còn hai bàn tay trắng, không vé, không phòng khách sạn và chỉ một chút hy vọng mơ hồ rằng kiểu gì ông cũng sẽ được xem El Clasico.

Sau khi bay sang Madrid, Abel tới sân tập Valdebebas với ý định xem Real tập luyện chuẩn bị cho trận kinh điển và xem đó như phần thưởng an ủi cho chuyến đi mạo hiểm, nếu chẳng may giấc mộng lớn không thành . Nhưng do không xuất trình được bất kỳ bằng chứng nào về sự liên hệ giữa ông với đội bóng ngoài những lần làm tình nguyện viên phục vụ Real ở Mỹ, Abel đương nhiên bị các nhân viên an ninh của Real xua đuổi.

Không một xu dính túi, không có chỗ trú ngụ và tuyệt vọng vì không nhận thấy bất kỳ cơ hội nào xem trận cầu mơ ước, Abel ngồi sầu não ngoài cổng Valdebebas suốt năm tiếng đồng hồ dưới tuyết rơi và tiết trời lạnh giá. Thế rồi điều kỳ diệu đã xảy ra.

"Đó là cả một phép màu khi tôi nhận thấy anh ấy", Mourinho kể lại với Sports Illustrated. "Lúc đó, tôi đang ra về trong xe của trợ lý Rui Faria và thấy Abel ngồi bên ngoài sân tập. Có rất nhiều người ở đó, nhưng tôi vẫn bảo Rui 'Dừng lại! Đó là tình nguyện viên của chúng ta ở Los Angeles".

Ẩn sau vẻ kiêu căng ngạo mạn của Mourinho là một tấm lòng nhân ái. Ảnh: AFP.

"Anh bạn! Anh làm gì ở đây vậy", Mourinho hỏi qua cửa xe ô-tô. "Tôi tới chỉ để gặp các bạn", Abel trả lời. "Đây là lần đầu tiên tôi sang châu Âu và giấc mơ của tôi là đến đây để xem một trận đấu. Tôi hy vọng đó sẽ là trận El Clasico". "Nhưng hết vé mất rồi. Mà anh đang ở đâu vậy?", Mourinho hỏi lại.

"Tôi chưa tính tới việc đó", người lao công Mexico yêu bóng đá và Real Madrid trả lời. "Ưu tiên số một của tôi là tới đây gặp các anh, rồi sau đó mới thu xếp phần còn lại. Nếu không gặp các anh, tôi sẽ tới sân và cố tìm lấy một chiếc vé. Nếu không tìm được, tôi đành chịu, bay về Mỹ vậy".

Chỉ riêng việc Mourinho nhớ rõ mặt một tình nguyện viên ở tận bên kia Đại Tây Dương đã là điều khó tin. Nhưng càng khó tin hơn, nếu biết những gì HLV người Bồ Đào Nha làm cho người mà ông gọi là "bạn" ấy. Mourinho đặt cho Abel một phòng tại chính khách sạn mà toàn đội Real trú ngụ đêm trước El Clasico và cho người lao công này vài chiếc vé VIP.

Điều kỳ diệu chưa dừng lại ở đó. Abel được Mourinho mời ăn tối cùng toàn đội vào ngày trước trận đấu và trong bữa ăn, ông đã đưa ra lời đề nghị cả đời có một với Abel - đề nghị người lao công này làm việc trong ban huấn luyện Real với nhiệm vụ sắp xếp trang phục thi đấu cho các cầu thủ khi đội làm khách trên sân MU ở trận lượt về vòng 16 đội Champions League kế sau đó.

"Tôi bảo Abel 'Đừng về vội, anh hãy cùng chúng tôi đến Manchester và giúp chúng tôi việc soạn sửa trang phục thi đấu cho đội. Giúp chúng tôi và anh sẽ sống trong giấc mơ lớn hơn nhiều, dự một trận Champions League với tư cách người trong cuộc của Real Madrid", Mourinho kể lại.

Abel chạy như bay về phòng ở lấy hộ chiếu để kịp làm thủ tục đăng ký xuất nhập cảnh cho việc làm thời vụ vừa được đề nghị. Nhưng trước đó, người lao công đến từ Mỹ này đã bật khóc giữa bàn tiệc vì quá đỗi hạnh phúc trước những gì xảy ra.

Vài hôm sau, Abel có mặt ở Old Trafford, xúng xính trong bộ đồng phục chính thức dành cho các thành viên Real Madrid, hoàn thành nhiệm vụ được giao và tận mắt chứng kiến màn ngược dòng của đội nhà, hạ MU 2-1 để giành vé vào bán kết.

Abel xuất hiện cạnh Cristiano Ronaldo trong đường hầm sân Old Trafford lúc cầu thủ Real và MU chuẩn bị ra sân đá trận lượt về vòng 16 đội Champions League. Ảnh: Youtube.

Khi tan trận, Abel đứng ở lối đi về phòng thay đồ của hai đội bóng, được thỏa thích xin áo đấu lưu niệm và chữ ký tặng của cầu thủ hai bên. Abel thậm chí còn được HLV chủ nhà Ferguson nhờ tìm hộ Mourinho để hai người cùng cạn vài chén rượu vang như thói quen của họ từ những lần đối đầu trước kia.

Về lại Mỹ, Abel mang theo nhiều kỷ vật giá trị, trong đó có những chiếc áo đấu có chữ ký của Chicharito, Oezil, Kaka, Essien cùng một quả bóng dùng cho trận đấu. Đoạn kết có hậu ấy khác hẳn với cảm giác chông chênh của Abel lúc anh từ biệt người vợ Olga cùng ba cô con gái ở Los Angeles để bắt đầu cuộc phiêu lưu sang châu Âu. "Tôi không thật sự quyết đoán về chuyến đi, nhưng vợ tôi đã động viên 'Anh đi đi, đó là giấc mơ lớn của đời anh cơ mà", CĐV may mắn này nhớ lại.

