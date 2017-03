Ferdinand trở lại sớm hơn dự kiến

Mặc dù vậy, Ferdinand đã hồi phục nhanh hơn dự kiến rất nhiều. Theo tờ The Sun đưa tin Rio Ferdinand gần như đã sẵn sàng để xung trận cùng Quỷ đỏ trong cuộc chạm trán với Tottenham vào đêm thứ Hai tới. Trước đó, Ferdinand đã gặp vấn đề với gân khoeo trong trận Man Utd thắng West Brom 2-1 trên sân The Hawthorns. Và trung vệ này phải đối mặt với nguy cơ ngồi ngoài tới 10 tuần. Nhưng với sự trở lại này, Ferdinand đã mang đến sự động viên lớn cho không chỉ Man Utd của Sir Alex Ferguson mà còn cả Tam sư của HLV Fabio Capello. Đội tuyển Anh sẽ có cuộc đụng độ với Bulgaria trên sân khách và gặp xứ Wales trên sân nhà tại vòng loại Euro 2012. Theo tờ The Sun đưa tin, hiện Ferdinand đã trở lại là một nhân tố quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Fabio Capello. Sự trở lại sớm hơn dự kiến của trung vệ người Anh rõ ràng là tin không thể vui mừng hơn cho HLV Alex Ferguson. Bởi lẽ Quỷ đỏ cũng đang phải đối mặt với chấn thương của Vidic. Cũng trong trận gặp West Brom nói trên, trung vệ người Serbia đã gặp phải một chấn thương háng. Với chấn thương này, Vidic dự kiến sẽ phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Mặc dù vậy, những diễn biến mới cho thấy Quỷ đỏ sẽ mất trung vệ người Serbia tới tận 6 tuần. Theo Đăng Khôi (Bongdaso)