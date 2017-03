Fergie làm nóng đại chiến: Chelsea chỉ có thể tự trách mình

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí tưng bừng tại nửa đỏ thành Manchester, những đám mây u ám đang bủa vây lấy Stamford Bridge. Theo những tiết lộ mới nhất mà báo giới có được ngày hôm qua, chuỗi thành tích bết bát của Chelsea trong thời gian gần đây đang đẩy tương lai HLV Ancelotti bên bờ vực thẳm. Nội bộ lục đục và tâm trạng bất an, đó là hoàn cảnh của The Blues trước thềm cuộc đối đầu cực kì quan trọng với Man Utd. Các nhà ĐKVĐ Premier League mới chỉ giành được 6 trong tổng số 21 điểm có thể và buộc phải chấp nhận vị trí thứ 4 trên BXH với 3 điểm kém hơn Quỷ đỏ (M.U vẫn còn 1 trận chưa đá). Trả lời phỏng vấn trên Sirius XM, chiến lược gia gạo cội Ferguson cho rằng chiến lược xây dựng đội bóng của Chelsea đang khiến họ phải nhận những hậu quả phản tác dụng. CLB chủ sân Stamford Bridge đã để cho một loạt những cầu thủ giàu kinh nghiệm của mình ra đi như Ricardo Carvalho, Deco, Joe Cole, Michael Ballack, Juliano Belletti và chỉ bổ sung vỏn vẹn hai tân binh là Ramires và Yossi Benayoun trong kì chuyển nhượng mùa Hè vừa qua. “Chelsea đã để cho nhiều cầu thủ dạn dày kinh nghiệm ra đi và thay thế vào đó là những gương mặt trẻ như Sturridge và McEachran. Chiến lược của The Blues là bắt tay vào trẻ hoá đội hình. Đó là một kế hoạch tốt nhưng khi các trụ cột gặp chấn thương, bạn sẽ ngay lập tức phải trả giá”, ông già gân chia sẻ. “Ở những cuộc đua đường trường như Premier League, các đội bóng cần phải chuẩn bị cho mình một lực lượng tương đối dồi dào. Cầu thủ phải đối mặt với lịch thi đấu dày đặc nên việc gặp chấn thương là điều không thể tránh khỏi”. Đoàn quân Quỷ đỏ vẫn chưa thể đánh bại Chelsea tại Stamford Bridge kể từ sau chiến thắng 3-0 hồi tháng 4/2002. Tuy nhiên, trong chuyến hành quân tới miền đất dữ Stamford Bridge lần này, ngài Máy sấy tóc tỏ ra cực kì tự tin: “Man Utd đang có trong tay một đội hình gồm nhiều cầu thủ giỏi và có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao. Chúng tôi tràn ngập quyết tâm và tham vọng chiến thắng. Cuộc đối đầu với Chelsea là một trận cầu lớn nhưng Quỷ đỏ đều đã sẵn sàng cho chuyến hành quân tới Stamford Bridge”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)