Fergie quyết không nương tay với ông bạn già Hodgson

Và cơ hội Liverpool có được một kết quả tốt trước bầy Quỷ đang trở nên mong manh hơn bao giờ hết khi HLV Alex Ferguson tuyên bố sẽ tung những con bài chủ chốt của mình vào sân để giữ chiến thắng ở lại Nhà hát.

Ngày mai, hai sắc đỏ sẽ có cuộc chạm trán kịch tính trên thánh địa Old Trafford trong khuôn khổ vòng 3 FA Cup. Năm ngoái, Man Utd đã bị loại bẽ bàng bởi Leeds United, một phần là do Fergie đã sử dụng nhiều gương mặt trẻ trong đội hình. Không muốn chấp nhận một kết cục tương tự như mùa giải trước, Sir Alex hứa sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất mà ông có trong tay để mang về chiến thắng cho bầy Quỷ. Tuy nhiên, động thái đó của Sir cũng đồng nghĩa với việc đẩy ông bạn già Roy Hodgon khỏi băng ghế chỉ đạo tại sân Anfield. Phát biểu trong cuộc họp báo trước trận đấu, chiến lược gia gạo cội người Scotland khẳng định: “Man Utd không muốn lặp lại thất bại tại mùa giải năm ngoái. Đây là cuộc chiến quan trọng của chúng tôi”. “Trong trận gặp Leeds, tôi đã sai lầm trong việc chọn lựa đội hình. Năm nay, tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Tôi hi vọng sẽ có sự phục vụ của Van der Sar và Rooney trong cuộc đối đầu ngày mai. Còn Rio Ferdinand thì rất ổn. Cậu ấy đã được nghỉ trận Stoke City”. “Trong trường hợp Der Sar không kịp bình phục, Tomasz Kuszczak sẽ là người thay thế”. Trong khi đó, ở bên kia chiến tuyến, mọi con mắt đang đổ dồn về phía HLV Roy Hodgson. Nếu như cựu thuyền trưởng Fulham không thể giúp Lữ đoàn đỏ giành một kết quả tốt trước bầy Quỷ, thì gần như chắc chắn ông sẽ không còn chỗ tại sân Anfield. Theo Ngọc Anh (Bongdaso)