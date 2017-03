Fergie sắp phá vỡ kỷ lục của Sir Matt Busby: Alex là số 1

Cuộc đại chiến với Chelsea vào ngày 19/12 tới đây không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua tới danh hiệu VĐ Premier League của Man Utd, mà nó còn đánh đấu cột mốc vĩ đại mà Sir Alex Ferguson đã thiết lập được. Tính tới 19/12, triều đại Alex Ferguson đã chính thức tồn tại được 24 năm 1 tháng 14 ngày, vượt qua kỉ lục mà HLV huyền thoại Matt Busby đang nắm giữ (Thời gian mà Matt Busby dẫn dắt Quỷ đỏ là từ tháng 10/1945 – 1/1969 và 12/1970 – 6/1971). Vượt qua Sir Matt Busby, HLV Alex Ferguson trở thành người tại vị lâu nhất ở Old Trafford Chia sẻ về cột mốc đáng ngưỡng mộ này, vị thuyền trưởng Red Devils cho biết: “Thật là tuyệt vời. Tôi không bao giờ có thể tượng tượng được mình có thể gắn bó với Man Utd thời gian dài đến vậy, nhất là trong sự khắc nghiệt của bóng đá hiện đại. Tôi không nghĩ rằng có ai đó sẽ lặp lại được điều này. Tôi cảm thấy mình hạnh phúc và may mắn khi được làm việc và cống hiến cho Quỷ đỏ trong từng ấy thời gian”. Giành được thành công rực rỡ cùng đoàn quân Quỷ đỏ và sắp vượt qua huyền thoại Matt Busby về thời gian tại vị, nhưng Sir Alex cũng không quên dành tặng người tiền nhiệm danh tiếng của mình những lời tri ân chân thành: “Để có được một Man Utd thành công như ngày hôm nay, chúng ta không thể không nhắc đến những gì mà HLV Matt Busby đã cống hiến cho đội bóng. Quỷ đỏ ngày nay được xây dựng trên chính nền tảng đó. Ông ấy là người đặt những nền móng đầu tiên cho thành công của M.U, đưa CLB lần đầu tiên giành được chiếc cúp VĐ Champions League danh giá. Busby là người đàn ông dễ mến, người đã luôn ủng hộ và chỉ bảo tôi khi tôi mới chân ướt chân ráo tới Nhà hát ”. Chính thức ngồi vào chiếc ghế nóng tại Old Trafford tháng 11/1986, chiến lược gia người Scotland đã xây dựng một đế chế vững mạnh và được xem là thành công nhất của Man Utd với một bảng thành tích cực kì đáng nể mà bất cứ HLV nào cũng phải mơ ước: 11 danh hiệu VĐ Premier League, 5 FA Cup, 4 League Cup, 9 Community Shield Cup, 2 UEFA Champions League Cup, cúp C2 châu Âu, Siêu cúp châu Âu, cúp Liên lục địa và cúp VĐ giải bóng đá TG các CLB . Với những gì đã làm được, Sir Alex xứng đáng đi vào ngôi nhà của những huyền thoại tại sân Old Trafford, và là một tượng đài trường tồn mãi mãi trong lòng người hâm mộ Quỷ đỏ. Theo Thiên Linh (Bongdaso)