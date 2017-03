Ferguson “bá chủ” làng HLV bóng đá 2 thập kỷ qua

Ferguson tiếp tục chứng minh ông là HLV xuất sắc nhất thế giới

Tiêu chí để IFFHS lựa chọn là dựa vào thành tích của đội bóng mà HLV đó dẫn dắt tại các giải đấu. Nghĩa là, đội bóng xếp ở vị trí thứ nhất sẽ được 10 điểm, thứ hai được 9 điểm, thứ 3 được 8 điểm… Áp vào đây thì việc HLV Alex Ferguson giành được danh hiệu HLV xuất sắc nhất trong hai thập kỷ qua không có gì phải quá bất ngờ.

Trong 24 năm gắn bó với MU, “Ông già gân” đã giành được tổng cộng 11 chức vô địch Premier League, 5 cup FA và 2 chức vô địch Champions League. Không chỉ có vậy, dưới triều đại Ferguson, Quỷ Đỏ còn trở thành một trong những đội bóng được yêu thích nhất thế giới, và kiếm được rất nhiều tiền.



Với những thành công cùng Juventus trước khi Scandal Calciopoli nổ ra, HLV lão làng người Ý Marcelo Lippi đứng thứ hai với 58 điểm, bằng điểm với HLV của Arsenal, Arsene Wenger nhưng đứng trên do “Bà đầm già” giành được nhiều Champions League hơn.



Điều đáng tiếc nhất trong danh sách 10 vị HLV xuất sắc nhất hai thập kỷ qua là không có sự góp mặt của Josep Guardiola, người vừa cùng Barcelona giành “cú ăn sáu” vô tiền khoáng hậu trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha và thế giới. Nguyên nhân là do “Pep” chỉ mới dẫn dắt đội bóng xứ Cataluyna được một mùa bóng, quá ít so với các bậc tiền bối như Alex Ferguson (24 năm), Lippi (9 năm với Juventus), Wenger (14 năm cùng Arsenal).



Đành đợi sau 20 năm nữa vậy…





10 HLV xuất sắc nhất 2 thập kỷ qua



1 Alex Ferguson (Scotland ) 87 điểm

2 Marcello Lippi (Italy) 58

3 Asene Wenger (Pháp) 58

4 Guus Hiddink (Hà Lan) 51

5 Jose Mourinho (Bồ Đào Nha) 48

6 Ottmar Hitzfeld (Đức) 43

7 Marcelo Bielsa (Argentina) 41

8 Sven-Göran Eriksson (Thụy Điển) 41

9 Luiz Felipe Scolari (Brazil) 38

10 Franklin Rijkaard (Hà Lan) 34

(Theo VTC)