Ferguson cảm thông với HLV Liverpool

Trận Liverpool - MU sẽ chứng kiến cuộc đấu trí giữa HLV lớn tuổi và dày dạn kinh nghiệm bậc nhất Ngoại hạng Anh Alex Ferguson, với đồng nghiệp trẻ bậc nhất Brendan Rodgers.



Rodgers được Liverpool trải thảm đỏ trước về từ Swansea hè vừa qua và kỳ vọng ông sẽ thổi một luồng gió mới cả về mặt lối chơi lẫn thành tích thi đấu vào đội bóng vốn bết bát dưới thời vị tiền nhiệm Kenny Dalglish. Nhưng đến giờ, Liverpool dưới trướng Rodgers vẫn chưa thắng được trận nào qua bốn vòng đầu Ngoại hạng Anh - khởi đầu tệ hại nhất của đội suốt 101 năm qua.Hoàn cảnh của vị HLV trẻ người xứ Wales ở Anfield hiện tại làm gợi nhớ lại những khó khăn của Alex Ferguson thời ông mới nhậm chức ở MU. Sau khi được bổ nhiệm ngồi vào chiếc ghế nóng ở Old Trafford năm 1986, Ferguson phải mất tới ba năm rưỡi mới giúp MU đoạt danh hiệu đầu tiên. Chức vô địch Anh đầu tiên chỉ đến với MU trong mùa thứ bảy Ferguson dẫn dắt đội.Ferguson hiểu rằng môi trường bóng đá hiện tại khác hẳn so với thời ông mớt tới MU, và sức ép với các nhà cầm quân hiện tại khủng khiếp hơn nhiều so với cách đây gần ba thập kỷ. Tuy nhiên, trước trận đại chiến Liverpool ngày mai, Ferguson vẫn cảm thông và hy vọng đồng nghiệp bậc cháu Rodgers, HLV thứ tư ở Anfield kể từ năm 2010, vẫn nhận được sự kiên nhẫn và thời gian cần thiết để ghi dấu ấn."Rodgers là một HLV trẻ, mà bất kỳ HLV trẻ nào cũng cần thời gian", Ferguson nhận xét. "Trong thế giới bóng đá hiện tại, các bạn thường không có điều đó. Con đường và lựa chọn duy nhất cho bất kỳ HLV nào là thành công tức thì. Đây là một ngành công nghiệp dựa vào các kết quả. Hồi tôi mới làm việc ở MU, sức ép ít hơn nhiều, nhưng thế giới thay đổi, sức ép cũng thay đổi theo".Ngoại hạng Anh vài năm qua chứng kiến rất ít trường hợp các HLV trẻ thành công ngay trong mùa đầu tiên dẫn dắt CLB. Villas-Boas, ở tuổi 33, bị Chelsea sa thải hồi tháng ba năm nay, chỉ nửa năm sau khi nhậm chức. Trước khi làm trợ lý cho Villas-Boas rồi lên thay ông này đưa Chelsea tới vinh quang ở Champions League, Di Matteo cũng bị West Brom sa thải ở hồi đầu năm 2011. HLV người Italy khi đó mới 40 tuổi.Rodgers là ngoại lệ hiếm hoi khi thành công cùng Swansea mùa trước và nhờ đó, lọt vào mắt xanh của Liverpool cho vị trí kiến trúc sư của quá trình tái thiết. Nhưng để có mùa giải ấn tượng vừa qua, Rodgers cũng đã có một mùa đầu tiên "thực tập" cùng Swansea ở giải Hạng nhất.