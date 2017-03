Ferguson thanh minh cho vụ “trảm” Rooney

Rooney sẽ ra sân ở trận gặp Newcastle- Ảnh Getty

M. U đã phải hứng chịu thất bại cay đắng 2-3 trước Blackburn Rovers hôm 31/12 và đáng chú ý là trận thua này Wayne Rooney không ra sân thi đấu. Theo các nguồn tin, việc Rooney bị cấm thi đấu xảy ra do tiền đạo 26 tuổi cùng vợ Coleen đã ra ngoài ăn tối cùng Jonny Evans và Darron Gibson để mừng chiến thắng 5-0 của Man Utd trước Wigan trước đó. Sự việc đã đến tai ngài Ferguson, và ông đã yêu cầu Rooney đến văn phòng ông để khiển trách. Cả 3 cầu thủ trên đã bị phạt tập thêm giờ vào thứ Tư 28/12, ngày mà đáng lẽ họ được nghỉ. Sau đó, vào tối thứ Sáu, Rooney được thông báo rằng anh và 2 đồng đội sẽ bị loại khỏi trận đấu của đội nhà trước Blackburn Rovers, và anh sẽ phải chịu án phạt tài chính lên tới 6 con số.



Tuy nhiên, vào hôm nay, trang web chính thức của Man United đã ra thông báo về lý do mà tiền đạo chủ lực của đội bóng đã không có mặt kể cả trên băng ghế dự bị tại sân Old Trafford vào hôm thứ Bảy chỉ xất phát từ vấn đề thể lực. “Tuần này, Rooney tập luyện chưa được tốt nên cậu ấy sẽ phải vắng mặt vài ngày để lấy lại phong độ. Chúng tôi hi vọng cậu ấy có thể ra sân tập luyện vào hôm nay, ngày mai và đến thứ Tư, Rooney sẽ ổn. Mọi việc đã bị làm căng quá mức”, HLV Alex Ferguson cho hay.



Như vậy, theo phát biểu của Sir Alex thì Rooney sẽ trở lại thi đấu trong chuyến làm khách trên sân nhà của Newcastle vào giữa tuần này.



Theo K.Đ (TT&VH Online)