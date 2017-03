Ferguson tin Chicharito sẽ bùng nổ ở mùa tới

Chân sút người Mexico gây ấn tượng mạnh trong mùa đầu tiên với 20 bàn thắng và góp công lớn trong việc đưa Man Utd tới chức vô địch Premier League thứ 19. Nhưng điều kỳ diệu đó đã không lặp lại ở mùa giải trước khi Chicharito chỉ ghi được 12 bàn. Ngoài sự sa sút phong độ thì chấn thương cũng là một nguyên do khác khiến tiền đạo này không thể đạt được hiệu suất ghi bàn như mong muốn.



Sau khi tạo cho Chicharito một kỳ nghỉ Hè dài đặc biệt với việc kéo tiền đạo này ra khỏi đội Olympic của Mexico, Ferguson tin tưởng "Hạt đậu nhỏ" sẽ lại làm nên những điều lớn lao trong mùa 2012/13. "Tôi tin chắc Chicharito sẽ chơi hay hơn mùa 2012/13 khi đã có một kỳ nghỉ Hè thoải mái. Ở 4/5 mùa giải trước đó, Chicharito luôn bị vắt kiệt sức khi phải thi đấu cả trong thời gian nghỉ Hè.



Với một thể lực sung mãn, Chicharito chắc chắn sẽ khiến NHM Man Utd hài lòng. Bởi đơn giản, cậu ta rất giỏi trong việc săn bàn", Ferguson cho hay.



Mới đây, có thông tin cho rằng Chicharito đang tính đường tháo chạy khỏi Old Trafford do sự xuất hiện của tân binh Shinji Kagawa khiến cơ hội đá chính của anh bị thu hẹp đáng kể.

Theo Thành Vinh (Bongdaplus)