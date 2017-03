Ferguson vẫn bênh vực “tội đồ” Van der Saar

Được thi đấu trên sân nhà Old Trafford, tưởng như Red Devils sẽ có một trận thắng tưng bừng sau khi Javier Hernandez và Nani giúp họ dẫn 2-0 trước giờ giải lao. Thế nhưng bàn đá phản lưới nhà của Patrice Evra cùng phong độ yếu kém của thủ thành Van Der Saar lại phá hỏng tất cả.





MU đã đánh rơi chiến thắng một cách đáng tiếc



Theo Hoàng Tùng (DT)



Tuy nhiên không giống như lần đánh rơi chiến thắng trước, lần này ngài Alex tỏ ra khá nhẹ nhàng với học trò. “Tôi nghĩ bạn phải tha thứ cho Van der Saar. Cậu ấy vẫn luôn là người thi đấu tuyệt vời trong sự nghiệp của mình”. Nhưng Ferguson có vẻ tức giận với màn trình diễn của các cầu thủ còn lại.“Chúng tôi đã tự phá hỏng trận đấu. Lẽ ra trong 45 phút đầu tiên MU phải có được 4 hoặc 5 bàn thắng. Các cầu thủ cần phải nỗ lực hơn nữa khi muốn kết liễu đối phương. Kết quả này thật dễ khiến người ta bực mình”.HLV của MU tỏ ý hài lòng với phong độ của “Chicharito”, người được giao đóng thế Rooney trận này nhưng lại từ chối bình luận về việc để chân sút người Anh ngồi trên băng ghế dự bị. Đồng thời “ông già gân” cũng tiết lộ lão tướng Giggs đã bị tái phát chấn thương gân kheo. “Thật không may cậu ấy lại có vấn đề với gân kheo. Giggs đã luyện tập cả tuần nhưng vết đau đã tái phát”.Trong khi đó ở bên kia chiến tuyến HLV Roberto Di Matteo của West Brom có lí do để hài lòng về màn trình diễn của các học trò. “Tôi đây là một kết quả hợp lí với diễn biến trên sân. Nếu họ có được bàn thắng thứ 3 có thể mọi chuyện đã an bài nhưng điều đó không xảy ra thế nên tôi thấy tỷ số hòa phản ánh đúng cục diện. Hôm nay cả 2 đội đều chơi không tốt khi để mất bóng nhiều.Tôi liên tục nhắc nhở các cầu thủ rằng đừng bao giờ biến việc phải lội ngược dòng 2 bàn thắng thành thói quen. Dù sao thì họ cũng cho thấy tinh thần chiến đấu tuyệt vời, không chịu buông xuôi. Đó chính là triết lý bóng đá của tôi”.