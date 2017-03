Fletcher chào đón sự trở lại của Owen Hargreaves

Nhìn thấy sự nỗ lực ấy, tiền vệ Darren Fletcher đã lên tiếng khen ngợi tinh thần của người đồng đội.

Kể từ khi rời khỏi Bayern Munich để tới Manchester United với mức giá khoảng 17 triệu euro năm 2007, Owen Hargreaves đã đóng góp không nhỏ trong cú đúp Premier League và UEFA Champions League của đội chủ sân Old Tralford mùa giải 2008. Tuy nhiên, chấn thương kì lạ và dai dẳng sau đó đã khiến anh bỏ lỡ gần hai mùa giải do liên tiếp phải thực hiện những cuộc phẫu thuật và vật lí trị liệu. Đã có lúc tưởng chừng như Hargreaves sẽ từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp khi tinh thần anh sa sút thảm hại nhưng bằng sự động viên của người thầy đáng kinh Alex Ferguson, tiền vệ 29 tuổi lại nỗ lực tập luyện nhằm có cơ hội tiếp tục cống hiến cho đội chủ sân Old Tralford.

Hargreaves sắp trở lại thi đấu sau 2 năm xa cách

Sự trở lại của Hargreaves không chỉ là tin vui đối với người hâm mộ mà cả những đồng đội cũng đang hồi hộp theo dõi từng bước chạy của anh. Phát biểu trên trang web chính thức của câu lạc bộ, tiền vệ Darren Fletcher chia sẻ:” Thật tuyệt vời khi Hargreaves quay trở lại và hi vọng lúc này, anh ấy đã sẵn sàng thi đấu bởi đây sẽ là miếng ghép quan trọng trong đội hình. Điều quan trọng nhất đối với chúng tôi lúc này là sự quyết tâm mà anh ấy thể hiện cho việc quay trở lại. Hargreaves đã trở lại trong vài ngày qua và điều đó gây ngạc nhiên cho tất cả mọi người. Trông anh ấy có vẻ ổn và không còn gặp bất cứ vấn đề nào liên quan đến chấn thương nữa”.

Đã có rất nhiều ý kiến cho rằng Hargreaves là bản hợp đồng hớ của HLV lão luyện Alex Ferguson khi tiền vệ gốc Canada không đóng góp nhiều cho câu lạc bộ ngoài mùa giải 2008 khi Manchester United lập cú đúp. Chắc hẳn, “ông già gân” chính là người nóng lòng mong đợi sự trở lại của học trò nhất bởi ông muốn chứng minh lòng tin của mình đã không đặt nhầm chỗ giống như trường hợp Dimitar Berbatov.

Theo Như Đạt (Bongda24h)