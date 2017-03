Frank Lampard sắp vượt chân sút vĩ đại của Chelsea

Lampard hạnh phúc trong ngày khi bàn thắng thứ 200 cho Chelsea.

Đây cũng là bàn thắng thứ 12 của “người không phổi” tại Premie League ở mùa giải này, và là pha lập công thứ 200 trong màu áo The Blues.



Thành tích đó giúp anh đang tiến rất sát đến việc trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử Chelsea. Lampard hiện chỉ kém đúng 2 bàn thắng so với huyền thoại Bobby Tambling (202 bàn thắng).



Ở trận đấu muộn vòng 30 Premier League diễn ra đêm qua tại Stamford Bridge, Chelsea đã chủ động đẩy cao đội hình lên phần sân của các vị khách West Ham. Sự chủ động đó giúp The Blues không quá khó khăn để giành thế trận và tạo nên những tình huống nguy hiểm. Không ít những cơ hội ngon ăn được tạo ra nhưng cả Mata rồi Demba Ba đều bở lỡ một cách đáng tiếc.



Khi mà các đồng đội trẻ tuổi còn đang loay hoay tìm cách ghi bàn thì Lampard nổ súng. Sau pha dứt điểm không thành của Hazard bóng được chuyền bổng vào cho Lampard thoải mái đánh đầu mở tỷ số cho trận đấu. Đây là bàn thắng thứ 200 của lão tướng này ghi được cho Chelsea.



Bàn thắng khai thông của Lampard giúp Chelsea thi đấu thoải mái hơn và tạo được nhiều pha bóng nguy hiểm hơn. Tuy nhiên, phải đến đầu hiệp 2, họ mới có bàn thắng nhân đôi các biệt. Hazard đã có pha đột phá vào khu vực 16m50 của West Ham rồi tung cú dứt điểm mạnh hạ gục Jaaskelainen, 2-0 cho Chelsea.



Dẫn trước 2 bàn, sức ép của Chelsea lên phía West Ham dần giảm xuống đôi chút, tạo điều kiện cho Westham tổ chức phản công, nhưng tất cả đã là quá muộn, trận đấu kết thúc với tỷ số 2-0 nghiêng về đoàn quân của Benitez.



Với thắng lợi này, Chelsea hiện đang có 55 điểm và đã đòi lại vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng từ tay Tottenham - đội bóng đã phải đón nhận thất bại 0-1 trước Fullham bởi bàn thắng của Berbatov, ngay tại sân nhà White Hart Lane./.