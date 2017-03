Futsal Việt Nam tính cửa vào bán kết

Lá thăm đã đưa đội Futsal Việt Nam vào bảng A dễ thở hơn trước khi bước vào vòng knock out.

Là chủ nhà đội Futsal Việt Nam được ưu tiên nằm trong nhóm các đội hạt giống gồm đương kim vô địch Nhật, á quân Thái Lan và đội hạng ba Iran. Lá thăm đưa các đội vào bảng A cùng Việt Nam là Kuwait, Tajikistan và Iraq, những đội được xem là dễ chơi. Giới chuyên môn cho rằng bảng này Việt Nam sẽ tranh hai vé vào vòng knock out cùng Iraq và Kuwait.

Kuwait có một thời cực thịnh và mạnh về Futsal nhưng nay đang chựng lại. Hai lần chạm trán gần đây nhất ở giải châu Á và quốc tế tứ hùng, đội Futsal Việt Nam đều vượt mặt Kuwait. Tương tự Iraq cũng có những lúc thăng trầm và không được đánh giá cao như trước đây. Tajikistan thì không được đánh giá cao bằng hai đối thủ trên nhưng thể lực và sức mạnh lại là ưu thế.

Mục tiêu hàng đầu của tuyển Futsal Việt Nam là phải giành bằng được ngôi nhất bảng để ở vòng knock out gặp đội nhì bảng B (nhiều khả năng là Úc). Tính thế vì dù sao gặp Úc ở vòng knock out cũng dễ thở hơn so với cường quốc Futsal châu Á là Iran vốn được đánh giá là có đến 90% nhất bảng B.



Bốc thăm vòng chung kết Asian Futsal Cup, chủ nhà Việt Nam trong nhóm hạt giống được ưu tiên bảng A. Ảnh: XUÂN HUY

Dù thoát Iran nhưng gặp Úc cũng rất khó khăn vì đây là một đối thủ rất “xương” mà giải vô địch Đông Nam Á 2013 Futsal Việt Nam từng thua Úc đến 1-5 ở bán kết. Điều vượt trội của Úc là thể hình thể lực. Bên cạnh đó, kỹ thuật của các cầu thủ Úc cũng rất tốt.

Chỉ tiêu chỉ là vào vòng knock out nhưng chắc chắn đội Futsal Việt Nam vẫn nuôi nhiều tham vọng đặc biệt khi bước vào vòng knock out. Xét về thực lực ở vòng đấu một mất một còn này thì rất khó. Tuy nhiên, yếu tố thiên thời địa lợi của chủ nhà Việt Nam sẽ rất quan trọng trong việc đẩy thêm sức mạnh tinh thần.

Trưởng ban Futsal Trần Anh Tú cho biết: “Mục tiêu của Futsal Việt Nam là vào tốp tám đội mạnh nhất, tức chỉ vượt qua vòng bảng. Tuy nhiên, nếu có cơ hội thì chắc chắn các tuyển thủ Việt Nam sẽ không bỏ lỡ…”.

Cũng cần biết là lần này chủ nhà Việt Nam đang cố gắng tạo nên sự đột biến bởi có sự chuẩn bị chu đáo cùng tân HLV người Tây Ban Nha - ông Formoso. Nhân vật mà Futsal Việt Nam đang kỳ vọng có thể nâng cấp lên phiên bản mới với tầm cao mới.

Sau giải vô địch toàn quốc tại TP.HCM, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 16-3. Đến ngày 9-4, toàn đội sẽ đi tập huấn tại Tây Ban Nha. Tại quê hương của HLV trưởng Formoso, đội tuyển Việt Nam sẽ đá giao hữu năm trận với các CLB hạng Nhất Tây Ban Nha cho đến ngày 22-4 sẽ trở về.

Lịch thi đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam: Ngày 30-4 gặp Iraq, ngày 2-5 gặp Tajikistan, ngày 4-5 gặp Kuwait.

TẤN PHƯỚC