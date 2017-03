Futsal Việt Nam và giấc mơ World Cup

Sau hai trận giao hữu với Malaysia, sáng nay (27-1), thầy trò HLV Bruno Garcia khăn gói lên đường sang Uzbekistan dự giải trên. Giải đấu mà nếu như vừa hay vừa may mắn thì Futsal Việt Nam sẽ có cơ hội tham dự vòng chung kết World Cup 2016 tại Colombia.

Tại vòng chung kết châu Á, Futsal Việt Nam cùng bảng C với Thái Lan, Tajikistan và Đài Loan. Bảng này vé nhất bảng có đến hơn 90% thuộc về cường quốc Futsal Thái Lan. Chiếc vé thứ hai sẽ là cuộc tranh chấp của các đội còn lại, trong đó Futsal Việt Nam sáng cửa nhất.

HLV Bruno chia sẻ rằng ông tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ vào tứ kết và nếu may mắn ở trận knock out này mà có chiến thắng vào bán kết thì cũng đồng nghĩa việc Futsal Việt Nam giành một trong bốn suất chính thức dự World Cup 2016. Còn lại bốn đội thua ở tứ kết sẽ đá play off tranh suất cuối (suất thứ năm) dự World Cup.