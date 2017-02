Gạch - Gỗ, đâu rồi ngày xưa?

Chiều nay (25-2), Gạch - Gỗ lại đối đầu nhau ở Long An trong một tâm thế rất khác ngày xưa.

Long An vừa trải qua cơn bão tố sau sự cố sân Thống Nhất có biến động mạnh từ thượng tầng kiến trúc cho đến lực lượng trên sân. HA Gia Lai lại có dấu hiệu vào guồng sau hai trận toàn thắng từ sân nhà đến sân khách.

Vị thế CLB Long An đang nằm ở đáy bảng, còn HA Gia Lai thì tạm rời khu vực nguy hiểm để vươn lên vị trí thứ chín nhưng nếu như “sổng” một trận thì “đám trẻ” bầu Đức cũng lại xoáy vào trở lại vùng nguy hiểm.



Bầu Đức, bầu Thắng hay giả bộ kích nhau để trận đấu thêm sôi động. Ảnh: XUÂN HUY

Sau sự cố trên sân Thống Nhất thì hàng loạt nhân vật lãnh đạo của CLB Long An bị đình chỉ. Riêng lực lượng trên sân thì có hai cầu thủ phải vắng mặt là thủ môn Minh Nhựt và đội trưởng Quang Thanh. Thực tế thì chủ nhà Long An cũng không sứt mẻ lớn thì họ còn đó thủ môn Quốc Cường và hậu vệ phải có nhiều phương án để thay thế Quang Thanh.

Dù gì thì nói chứ cuộc chạm trán chiều nay trên sân Long An vẫn nóng, nóng bởi Long An sẽ thể hiện ra sao sau hàng loạt án kỷ luật được áp xuống CLB Long An, nhất là họ lại hoạt động với thuyền trưởng mới Minh Phương.

Nhiều năm trước, cứ mỗi khi Gạch - Gỗ chạm trán thì bầu Đức thường hay “khai hỏa” trước bằng “mưa tiền thưởng”, tuyên bố sốc “thua ai chứ không được thua gạch”, “đá chết bỏ”, “đá bang càng”… Ngược lại, bầu Thắng thì ôn tồn hơn nhưng cũng âm thầm chuẩn bị chu đáo và những khoản thưởng lớn để “kích” lòng binh sĩ.

Nói thế nhưng chính hai ông bầu này bật mí họ “kích” thế để trận đấu thêm hay và được mọi người quan tâm bởi ngoài sân họ vẫn là đôi bạn thân của nhau và rủ nhau làm bóng đá tử tế.

Thời ấy phía đội bóng phố núi có những danh thủ như Kiatisak, Dusit, Tawan cùng nhiều tuyển thủ quốc gia thì phía Long An lại có HLV Calisto rất mưu mẹo và lém lỉnh cùng những ngoại binh Nam Mỹ chất lượng và những tuyển thủ như Tài Em, Minh Phương…

Thế đấy, cuộc chiến Gạch - Gỗ ngày xưa nó thi vị và mang đầy không khí bóng đá, cạnh tranh, nóng bỏng. Còn chiều nay có thể cũng là một trận cầu nóng, một trận cầu hứa hẹn sân Long An đông nhưng tính thi vị, tính đỉnh cao thì chỉ còn là hoài niệm mà thôi.