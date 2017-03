Gắn camera theo dõi trong trận "chung kết" V-League

Lực lượng an ninh lập hàng rào bảo vệ cổ động viên trong trận đấu với Hải Phòng năm 2009. Ảnh: Nguyên Khoa

Trận đấu chưa diễn ra nhưng xứ Nghệ đang nóng từng ngày. Khắp các làng trên, xóm dưới, khắp các ngõ ngách của thành phố Vinh, đâu đâu cũng nói đến chuyện bóng đá, về giấc mơ vô địch sau 10 năm của đội bóng xứ Nghệ.

Sân Vinh từ lâu được xem là chảo lửa, là nơi "dễ đến khó về" với bất cứ đội bóng nào. Với sức chứa khoảng 2 vạn người, sân Vinh sẽ không còn một chỗ trống. Ngoài ra, hàng vạn cổ động viên không được vào sân nhưng cũng sẽ tụ tập quanh sân vận động và ở các điểm cà phê để cổ vũ đội nhà thi đấu. Một kế hoạch ăn mừng chức vô địch cũng đã được cổ động viên vạch ra,...

Cũng chính vì giấc mơ, niềm hi vọng vô địch quá lớn của người hâm mộ mà sân Vinh càng trở nên nóng hơn bao giờ hết. Việc đảm bảo an ninh cho trận đấu cũng khiến các nhà tổ chức đau đầu.

Từ ngày 16/8, Công an tỉnh phối hợp Nghệ An với Công an thành phố Vinh và Câu lạc bộ SLNA đã tiến hành họp bàn và đưa ra 10 phương án bảo vệ trong đó tính đến phương án xảy ra xô xát, bạo loạn nếu đội chủ nhà thua trận. Ông Hồ Văn Chiêm, giám đốc điều hành câu lạc bộ cho biết, phương án A - phương án bảo vệ ở mức cao nhất đã lần đầu tiên được chọn trong trận đấu quyết định chức vô địch mùa giả này.

Theo đó, sân Vinh sẽ được bảo vệ nhiều vòng với những chốt bảo vệ từ xa. Cách sân vận động khoảng 500 mét, những trạm kiểm soát sẽ được dựng lên để kiểm soát tình hình. Phía các cổng vào sân, lực lượng bảo vệ, soát vé được tập huấn kĩ để phát hiện bất cứ biểu hiện bất thường của cổ động viên.

Phía trên khán đài, lực lượng an ninh được bố trí ngồi xen kẽ, hệ thống camera theo dõi an ninh được lắp đặt để phát hiện sớm các sự cố. Tất cả các khán giả muốn mang cán cờ, dùi trống và trống vào sân đều phải điểm danh bằng cách ghi lại tên tuổi, chứng minh nhân dân,...

Lực lượng an ninh sẽ được bố trí trên các khán đài. Ảnh: Nguyên Khoa

Một lượng lớn khán giả của Hà Nội T&T sẽ vào Nghệ An để cổ vũ cho đội nhà với hi vọng về một cuộc lật đổ ngoạn mục. Để đảm bảo an toàn cho cổ động viên đến từ thủ đô, ban tổ chức sân Vinh đã lên kế hoạch an toàn khi đến và đi đồng thời dành trọn cửa số 5 cho khán giả đội khách. Ban tổ chức cũng đã khuyến cáo đại diện cổ động viên Hà Nội T&T không nên dùng những lời lẽ, khẩu hiệu quá kích động khi cổ vũ trên sân Vinh vào chiều mai.

Sân Vinh từng nổi tiếng với vụ bạo động xảy ra năm 2008 và luôn được xem là điểm nóng của V-League, từ đó đến nay, dù chưa xảy ra sự cố nhưng mỗi khi diễn ra các trận đấu thì lực lượng an ninh gồm cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự, quân đội, dân quân, công an các phường xã đều được sẵn sàng huy động. Dù Ban tổ chức sân Vinh không tiết lộ cụ thể số lượng an ninh được huy động nhưng chắc chắn trong trận đấu này lực lượng an ninh sẽ được huy động ở mức kỉ lục.

Một lực lượng an ninh kỉ lục sẽ được huy động cho trận đấu cuối cùng. Ảnh: Nguyên Khoa

Bên cạnh đó, các lực lượng và phương tiện để đối phó với các cổ động viên quá khích như vòi rồng, chó nghiệp vụ, xe cứu hỏa, súng bắn hơi cay,... cũng đều đã được đặt ở thế sẵn sàng.

Thượng tá Ngô Sỹ Sơn, Phó trưởng công an Thành phố Vinh, Trưởng tiểu ban an ninh sân Vinh cho biết, đến giờ phút này, mọi phương án bảo vệ an toàn cho trận đấu đều đã được tính đến. Lực lượng an ninh cũng chỉ mong đội nhà sẽ chiến thắng để đáp lại sự mong mỏi của khán giả nhà.

Theo Nguyên Khoa (VNE)