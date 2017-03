Gặp khó với Guus Hiddink, Chelsea tìm Người Đặc Biệt mới

Chelsea rõ ràng là muốn có HLV Guus Hiddink. Nhưng thời gian The Blues thiếu vắng thuyền trưởng đã diễn ra quá lâu, kể từ khi CLB này sa thải HLV Carlo Ancelotti hồi cuối tháng trước (2 giờ sau khi trận đấu cuối của The Blues tại Premier League chấm dứt). Cho tới tận bây giờ, Chelsea vẫn chưa thể chính thức có được HLV Guus Hiddink từ LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ Telegraph đưa tin CLB thành London muốn có tin vui về chiến lược gia người Hà Lan trong vòng 48h tới. Nếu lâu hơn, phương án khác sẽ thực sự được đưa ra bởi Chelsea muốn có một vị HLV trưởng chậm nhất là 2 tuần nữa. Người Đặc Biệt mới có thể cập bến Chelsea Phương án khác ở đây chính là HLV mang tên Andre Villas Boas, người mới vừa có một mùa giải tuyệt vời đến khó tin cùng CLB Porto. Theo tờ Telegraph, HLV Andre Villas Boas đã có mặt ở London vào tối thứ Tư vừa rồi. Khéo trùng hợp, tối đó chủ tịch Abramovich cũng ở thủ đô nước Anh. Và điều này khiến người ta tin rằng đã có cuộc tiếp xúc giữa 2 bên. Nếu thực sự muốn có Andre Villas Boas, Chelsea sẽ phải mất tới 13 triệu bảng tiền phá vỡ HĐ của HLV này với Porto nhưng tiền chưa bao giờ là vấn đề thực sự với The Blues dưới thời Abramovich. Chelsea đã hứa hẹn sẽ có một cuộc thay máu trong mùa Hè năm nay. Nhưng việc vẫn chưa thể tìm được một HLV ưng ý khiến nhiều kế hoạch của đội bóng này hiện vẫn dậm chân tại chỗ, điển hình là việc chiêu mộ các cầu thủ mới. Giàu có và là một CLB lớn, The Blues cần sớm giải quyết dứt điểm vấn đề HLV của mình và tiếp theo đó là những nhân tố mới, những viên gạch để xây dựng lại đế chế Chelsea hùng mạnh hơn ở cả Premier League lẫn Champions League. Theo Bích Loan (Bongdaso)