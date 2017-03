Gareth Bale bị fan cuồng “tấn công” ngay trên sân

Ngay sau khi ký bản hợp đồng kỷ lục với Real Madrid, Gareth Bale đã cùng ĐT xứ Wales hành quân tới Macedonia trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2014. Mặc dù không xuất hiện 1 phút nào nhưng “ngôi sao” vẫn được chú ý đặc biệt.

Trong khi đang khởi động ở hiệp 2, Gareth Bale đã bất ngờ bị hai fan cuồng chạy xuống sân “hỏi thăm” bằng những cử chỉ thân mật, khiến cầu thủ đắt giá nhất thế giới kinh ngạc, bởi điều đó chưa từng xảy ra với anh khi còn thi đấu cho Tottenham.

Rất may cho Gareth Bale khi người đồng đội Matthews đã can thiệp kịp thời, trước khi những nhân viên an ninh có mặt kịp thời để đưa những người này rời sân. Sau đó, tiền vệ của Real Madrid tiếp tục khởi động nhưng đây cũng là lời nhắc nhở cầu thủ này bởi hiện tại, sức hút của anh là rất lớn.

Hôm qua cũng là ngày buồn với Gareth Bale và các đồng đội khi ĐT xứ Wales thúc thủ 1-2 ngay trên sân của Macedonia. Với kết quả này, họ đã tụt xuống vị trí áp chót bảng A với 6 điểm/7 trận và hết cơ hội dự World Cup 2014.

Nhìn lại hình ảnh fan cuồng "hỏi thăm" Gareth Bale:

Đang khởi động, Bale bị hai fan cuồng hỏi thăm

Rất may lực lượng an ninh đã có sự can thiệp kịp thời

Sau đó, Bale lại tập bình thường

Phút vui đùa của Bale khi trở lại ghế dự bị.

Theo H.Long (Dân trí)