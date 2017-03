Gareth Bale hết hi vọng dự đại chiến với AC Milan

Theo tính toán ban đầu của HLV Redknaap, Gareth Bale sẽ không tham dự trận đấu gặp Wolves vào cuối tuần này để dồn sức cho cuộc đối đầu với AC Milan tại White Hart Lane vào ngày 10/3 tới. Tuy nhiên, kế hoạch của vị thuyền trưởng Spurs đã không suôn sẻ như dự tính, bởi ngay trong lần đầu tiên thực hiện các bài tập chạy, những cơn đau ở lưng vẫn đeo bám cầu thủ trẻ người xứ Wales. Trong trận hoà 1-1 với Newcastle hồi cuối tháng Một, Bale đã buộc phải rời sân. Kể từ đó tới nay, anh chưa hề ra sân thi đấu cho Tottenham trong một trận cầu nào. Thực chất, Gareth Bale đã gặp vấn đề về lưng từ cuối mùa giải trước. Đã có lúc, các chuyên gia y tế tại sân White Hart Lane đề nghị cầu thủ chạy cánh này lên bàn mổ để điều trị dứt điểm. Tuy nhiên, bản thân Bale cùng BHL Spurs vẫn trì hoãn do không muốn anh phải nghỉ thi đấu trong thời gian quá dài. Tottenham vừa mới trở lại sau chuyến tập huấn tại Dubai. Thời gian đó, chấn thương của Bale có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, đem lại hi vọng về khả năng anh kịp góp mặt cùng Spurs nghênh đón AC Milan. Nhưng những biểu hiện mà Bale gặp phải khi tập luyện ngày hôm qua, rất có thể anh đã hết hi vọng dự đại chiến vào ngày 10/3. Nguồn tin từ sân White Hart Lane tiết lộ: “Gareth đã có thể chạy, nhưng anh ấy thấy không thoải mái vì vẫn bị đau ở lưng. Bale cảm thấy chưa hoàn toàn sẵn sàng. Chắc chắn anh ấy sẽ vắng mặt trong trận đấu với Wolves. Giờ thì chúng tôi cũng không dám hi vọng quá nhiều vào việc anh ấy kịp tham dự trận đấu với AC Milan”. Theo Nhật Minh (Bongdaso)