“Gặt lúa non”, Chelsea gặp rắc rối với LĐBĐ Hà Lan

Tuy nhiên, nhà ĐKVĐ Premier League đang gặp phải những rắc rối về mặt pháp lý với LĐBĐ Hà Lan cũng chính bởi chính sách “đi tắt đón đầu” này.

LĐBĐ Hà Lan vừa tuyên bố sẽ xem xét điều tra vụ chuyển nhượng giữa Chelsea và tài năng trẻ Nathan Ake vì cho rằng The Blues đã có biểu hiện vi phạm luật định trong thương vụ này. Bỏ ra số tiền 670.000 bảng, CLB chủ sân Stamford Bridge đã hoàn tất thành công bản hợp đồng chuyên nghiệp với hậu vệ tiềm năng Nathan Ake từ Feyenoord, dưới sự trợ giúp đắc lực của Dan Kramp - người được xem là đại diện cho ngôi sao 16 tuổi. Nathan Ake chụp ảnh cùng Salomon Kalou tại Stamford Bridge Tuy nhiên, rắc rối là ở chỗ Dan Kramp đã đưa Nathan Ake tới London kí hợp đồng với Chelsea khi mà hậu vệ trẻ này mới chỉ 15 tuổi. Ake vừa bước sang tuổi 16 hôm thứ Sáu vừa qua. Chiểu theo luật định của LĐBĐ Hà Lan, một cầu thủ dưới 16 tuổi không được phép có người đại diện. Chính vì vậy, hành động đưa Nathan Ake tới Stamford Bridge đàm phán và kí hợp đồng của Dan Kramp trong kì nghỉ Giáng sinh năm ngoái là đi ngược lại những quy định được LĐBĐ Hà Lan ban hành. Danny Hesp, đại diện của LĐBĐ Hà Lan cho hay: “Xét ở một mức độ nào đó, vụ việc có thể bị quy kết vào hành vi mua bán trẻ em. Chúng tôi đã có quy định rất rõ ràng rằng người đại diện hoặc môi giới không được có bất kì sự can thiệp nào khi cầu thủ chưa bước sang tuổi 16”. “Nếu như thu thập đầy đủ bằng chứng chứng minh Chelsea đã kí hợp đồng với Nathan Ake khi cậu ta chưa đủ 16 tuổi, vụ việc sẽ trở nên nghiêm trọng và cần được xem xét một cách nghiêm túc. LĐBĐ Hà Lan quyết không nhẹ tay với những trường hợp vi phạm luật định như thế này”. Trong khi đó, phát ngôn viên của Chelsea phản hồi rằng họ vẫn đang tuân thủ nghiêm túc từng quy trình chuyển nhượng cầu thủ: “Nathan Ake là mục tiêu theo đuổi của The Blues trong thời gian dài. Và kết quả là chúng tôi đã đạt được thoả thuận chiêu mộ cậu ấy với Feyenoord. Ake sẽ chỉ tới Chelsea vào tháng 7, khi cậu ta đã đủ 16 tuổi”. Tuy nhiên, cánh phóng viên đã chộp được bức ảnh Nathan Ake chụp cùng Salomon Kalou tại Stamford Bridge khi anh tới London cùng người đại diện Dan Kramp vào năm ngoái. Theo Ngọc Anh (Bongdaso)