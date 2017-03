George Best chết không yên

Best và cô vợ cũ Alex

Tệ hơn, ngoài cô vợ cũ Alex, chị gái của cố danh thủ người Bắc Ireland này, Barbara cũng nhảy vào tranh giành. Trong khi Alex muốn đem bán đấu giá tất cả số kỷ vật trên (bao gồm hộ chiếu, áo đấu, huy chương, kỷ niệm chương…) thì Barbara một mực đòi giữ lại và đề xuất ý tưởng đưa toàn bộ vào bảo tàng để cho hàng nghìn fan của M.U cũng như của Best có cơ hội chiêm ngưỡng. Đáp lại động thái từ Barbara, Alex tuyên bố, trước khi ra tòa ly dị, Best đã cho phép cô ta có toàn quyền sử dụng số kỷ vật đó.



Không thể tìm ra tiếng nói chung, mâu thuẫn giữa Alex và Barbara ngày càng thêm nặng nề. Cả hai tìm mọi cách công kích lẫn nhau. Đôi co mãi mà không giải quyết vấn đề gì, cả vợ cũ lẫn chị gái của Best đã nộp đơn lên tòa án nhờ phân xử. Dự kiến, phiên tòa xử vụ tranh chấp tài sản trên sẽ diễn ra ở London trong thời gian tới. Đã mất rồi thế mà Best vẫn còn đang bị “hành hạ” từ chính những người thân thiết của mình.