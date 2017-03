Gerrard “khai hỏa”, Liverpool và MU bất phân thắng bại

Không Rooney, Nani và cả Chicharito trong đội hình đội hình xuất phát gây ngạc nhiên đối với giới mộ điệu, MU để Liverpool lấn lướt trong hiệp 1 và để đội chủ nhà vượt lên dẫn trước sau một pha sút phạt hàng rào tinh quái của thủ quân Gerrard, người chỉ mới trở lại đội hình chính của Liverpool sau thời gian dài dưỡng thương.



Chỉ đến khi HLV Alex Ferguson vội vàng tung cả 3 trụ cột ở trên vào sân, MU mới lấy lại được thế trận và những điều chỉnh kịp thời của “ông già gân” đã được đền đáp bằng bàn gỡ 1-1 của Chicharito. Dù chấm dứt được mạch 3 trận thua liên tiếp tại Anfield nhưng với chỉ 1 điểm giành được, MU đứng trước nguy cơ bị Man City vượt qua trên BXH.





Liverpool và MU bất phân thắng bại trong trận cầu không thật sự hấp dẫn tại Anfield (ảnh: Reuters)







Đội hình thi đấu:

Liverpool:

Reina, Kelly, Carragher, Skrtel, Jose Enrique, Kuyt, Lucas (Henderson, 56’), Adam, Downing, Gerrard, Suarez.

MU:

De Gea, Smalling, Ferdinand, Evans, Evra, Young (Nani, 68’), Jones (Hernandez, 76’), Fletcher, Park (Rooney, 68’), Giggs, Welbeck.

HLV Alex Ferguson đã gây ngạc nhiên lớn khi “cất” Wayne Rooney trên băng ghế dự bị và để chân sút trẻ Welbeck thế chỗ “số 10”. Có vẻ như nhà cầm quân người Scotland e ngại những biến cố liên tiếp vừa qua sẽ ảnh hưởng tới tâm lý của Rooney. Để Rooney đá dự bị nhưng Alex Ferguson cũng không điền tên Chicharito lẫn Nani trong đội hình xuất phát.HLV của MU quyết định “đôn” tân binh Phil Jones lên đá tiền vệ trung tâm cùng Fletcher, trong khi những gương mặt kỳ cựu như Giggs hay Park Ji-Sung cũng góp mặt ở tuyến giữa của “Quỷ đỏ” cho thấy Alex Ferguson rất coi trọng yếu tố kinh nghiệm trong những trận đấu then chốt kiểu này. Ở hàng phòng ngự, Vidic thậm chí còn không có tên trong danh sách thi đấu và thay anh đá cặp với Rio Ferdinand là Evans.Bên phía đội chủ nhà, đúng như dự đoán, đội trưởng Steven Gerrard xuất phát ngay từ đầu. Anh cùng với Kuyt và Downing ở hai cánh tạo thành bộ 3 hỗ trợ cho mũi nhọn duy nhất Luis Suarez. Tương tự như người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến, HLV Kenny Dalglish cũng đề cao sự chắc chắn và cẩn trọng khi bố trí sơ đồ 4-5-1. Trận đấu diễn ra sôi động ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, do đều nhập cuộc với tâm lý thận trọng nên cả hai đội đều không có nhiều tình huống hãm thành nguy hiểm trong hiệp 1.Các mũi tấn công của hai đội đều bị đeo bám sát sao và khu trung tuyến trở nên “chật chội” khi cả MU lẫn Liverpool đều tập trung đông quân số. Với lợi thế sân nhà, Liverpool có phần lấn lướt hơn chút ít và cũng là đội tạo được cơ hội ăn bàn rõ nét nhất sau 45 phút đầu tiên. Phút 34, Suarez đã thực hiện động tác giả lừa bóng rất tốt để thoát khỏi trung vệ đội khách nhưng tiếc là cú sút của anh trong tư thế trống trải khi chỉ còn mình De Gea trước mặt lại đi đúng vào vị trí của thủ môn người TBN.Bên phía MU, việc chỉ cắm mình Welbeck ở phía trên và không có Rooney khiến các pha triển khai tấn công tỏ ra khá bế tắc. Hầu hết những đợt lên bóng của đội khách đều khởi xướng ở cánh trái, với sự phối hợp ăn ý giữa đội trưởng Evra và Ashley Young. Ở một trong những tình huống như vậy, Evra đã thoát xuống và tạt bóng rất khó chịu vào vòng cấm nhưng Phil Jones đánh đầu chệch khung gỗ.Nhờ sự năng nổ của Gerrard, Kuyt và Adam, tuyến giữa Liverpool tỏ ra lấn lướt và kiểm soát bóng tốt hơn. Tuy nhiên, ngoại trừ tình huống nguy hiểm của Suarez, đội chủ sân Anfield cũng không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành De Gea.Ngay đầu hiệp hai, MU bất ngờ đẩy nhanh tốc độ trận đấu và Ashley Young liên tiếp có hai pha gây sóng gió trước cầu môn Liverpool. Đầu tiên là tình huống đột phá dũng mãnh ở trung lộ và kết thúc bằng cú sút xa căng nhưng không chính xác. Ngay sau đó, cựu tiền vệ Aston Villa thực hiện pha sút phạt hàng rào khiến thủ môn Reina lập bập bắt không dính bóng.Liverpool nhanh chóng lấy lại thế chủ động khi tuyến giữa đội chủ nhà xiết chặt cự ly và chơi tập trung. Những ngôi sao luôn biết cách tỏa sáng đúng lúc ở những cuộc so tài đỉnh cao và Gerrard đã chứng tỏ điều đó ở phút 68. Liverpool được hưởng quả đá phạt hàng rào và “số 8” đã thực hiện cú sút rất tinh quái đưa bóng đi vào khoảng trống của hàng rào MU, khiến thủ thành De Gea không kịp trở tay nhìn bóng đi vào lưới.Ngay sau bàn thua này, HLV Alex Ferguson liền tung Rooney và Nani vào sân, thay Park và Ashley Young. Trong nỗ lực tấn công tổng lực để tìm bàn gỡ, MU hầu như kiểm soát bóng trong khi Liverpool lui về cố thủ để tận dụng phản công. Chicharito cũng được đưa vào sân khi Fergie quyết không cam chịu thất bại thứ 4 liên tiếp tại Anfield và MU chuyển sang chơi với 3 tiền đạo.Áp lực MU tạo nên ngay lập tức mang lại hiệu quả khi chỉ vừa vào sân ít phút, Chicharito đã ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội khách. Phút 80, từ quả đá phạt góc của Nani, Welbeck đánh đầu chiến thuật đúng tầm để Chicharito băng vào đánh đầu nối tung lưới Liverpool.Ngay sau đó, Liverpool đáp trả bằng pha phản công nhanh khi Downing có đường chuyền kỹ thuật vào vòng cấm để Kuyt băng xuống dứt điểm. Tuy nhiên, thủ thành De Gea đã phản xạ xuất thần đẩy bóng đi ra đường biên ngang để mang về 1 điểm cho đội khách.Theo Hải Đăng (Dân trí)