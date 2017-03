Gerrard muốn chia tay ĐT Anh

Ý định trên của Gerrard có thể sẽ là một sức ép mới dành cho HLV Capello, người đang nỗ lực tìm lại hình ảnh đội tuyển. Cách đây vài ngày, Robinson và Brown đã xin rút khỏi đội tuyển nhằm tránh rơi vào cảnh làm “người thừa”. Lampard cũng cảm thấy bực bội ra mặt khi phải đá trận giao hữu mà anh coi là “vô bổ” với Hungary.





Gerrard cảm thấy mệt mỏi với quá nhiều sức ép thời gian qua

Do Rio Ferdinand tiếp tục vắng mặt do chấn thương, Gerrard đương nhiên sẽ mang băng thủ quân ở trận giao hữu với Hungary đêm nay. Mặc dù vậy, tiền vệ Liverpool không hề có được tâm lý ổn định nhất trước trận đấu này, điều khiến Capello có lý do để lo lắng.

Phát biểu trên The Sun, Gerrard tiết lộ: “Tôi không hề nói dối, thú thực tôi đã muốn chia tay đội tuyển sau World Cup, nhiều đồng đội cũng có suy nghĩ như tôi. Thực sự tôi cảm thấy mệt mỏi trước những sức ép thời gian qua. Tôi nghĩ dù thế nào, tuyển Anh cũng phải lấy lại cảm hứng để vượt qua vòng loại Euro 2012”.

Về việc cả Robinson lẫn Brown xin rút khỏi tuyển Anh, Gerrard đánh giá: “Tất cả mọi người nên nhận thức đúng đắn trước khi đưa ra quyết định. HLV có tin tưởng mới trao cơ hội khoác áo đội tuyển. Tất cả mọi người hãy học cách chiến đấu vì màu cờ sắc áo.

ĐT Anh đang gặp một số vấn đề về chấn thương nên Fabio cần có thêm nhiều sự chọn lựa. Chúng ta vẫn còn nhiều điều phải cải thiện. Về cá nhân tôi, sau 10 năm chơi bóng cho đội tuyển thì thực sự thất bại 1-4 trước Đức suốt đời tôi không thể quên. Tất cả hãy cùng nỗ lực để giúp đội tuyển lấy lại sức mạnh của mình”.

Trong cuộc đấu với Hungary đêm nay, HLV Capello có thể trao cơ hội đá chính cho Joe Hart, Michael Dawson và Bobby Zamora. Những tài năng trẻ như Jack Wilshere, Kieran Gibbs cùng Adam Johnson sẽ được thử nghiệm ở hiệp đấu thứ hai.

Theo Kim Anh (Dân trí / Sun)