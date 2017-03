Gerrard thoát án treo giò từ FA

Ở tình huống mà Gerrard chơi thô bạo với Michael Brown, trọng tài Stuart Attwell đã không thổi phạt, thậm chí còn không phải nhận thẻ vàng. Tuy nhiên, phía Portsmouth đã không chấp nhận và họ gửi đơn khiếu nại lên FA đòi xử lý thủ quân Liverpool một cách thích đáng.

Gerrard thoát nạn sau hành vi chơi xấu đối phương

Nếu FA làm căng, mức phạt cho hành vi thúc cùi trỏ của Gerrard có thể khiến anh bị treo giò 3 trận. Tuy nhiên, sau khi mổ băng, FA lại quyết định tha bổng cho Gerrard khi xác định tình huống đó không quá nghiêm trọng và hoàn toàn không phải là lỗi cố ý.

Gerrard đang khiến người hâm mộ thất vọng vì những phản ứng không tốt trên sân cỏ thời gian gần đây. Ở trận thua Wigan 0-1, anh cũng có những lời lẽ không đẹp với trọng tài Andre Marriner và phải nhận thẻ vàng. Tiền vệ người Anh cũng chẳng phải nhận án phạt nào từ FA.

Với việc thoát nạn một cách may mắn, Gerrard sẽ có mặt ở trận đấu then chốt với MU cuối tuần này trên sân Old Trafford. Ở lượt đi, “The Kop” đã giành thắng lợi 2-0 nhờ các pha lập công của Fernando Torres và N’gog.

Phong độ của Gerrard thời gian gần đây không thực sự tốt, nhất là khi dính chấn thương liên miên. Anh mất đi sự nhạy cảm trước hàng thủ đối phương, thiếu cảm hứng thi đấu và đặc biệt sa sút nhiều cả về thể lực lẫn khả năng dứt điểm. Đó cũng là nguyên nhân khiến Liverpool chơi rất tệ ở Premier League năm nay.

Hiện tại, Liverpool đã xếp thứ 5 tại giải Ngoại hạng Anh, kém đội xếp trên là Tottenham 1 điểm. Tuy nhiên, CLB vùng Merseyside vẫn thi đấu ít hơn 1 trận và nếu đánh bại MU, đoàn quân HLV Benitez hoàn toàn có thể trở lại “top 4” quen thuộc.

Theo Kim Anh (Dân Trí / Telegraph)