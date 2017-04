Ghi chép: Ánh trăng 13 ở Long An

(PLO)- HLV Phan Thanh Hùng của Than Quảng Ninh cũng nói thế, Long An thi đấu không tệ nhưng dường như họ thiếu may mắn và đen nên để thua Than Quảng Ninh 1-2 ở vòng 12 V-League ngay trên sân nhà. Đây là trận thua thứ sáu liên tiếp của thầy trò HLV Minh Phương.