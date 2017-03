Gia đình Beckham nổi sóng ngầm

Những biểu hiện đáng ngờ

Thông điệp “Tôi thuộc về người tôi yêu và người tôi yêu là của tôi” chạy từ gáy xuống lưng của Victoria đang mờ đi trông thấy. 2 hình xăm ghi nhớ ngày vợ chồng Beckham làm đám cưới lại cùng dòng chữ bằng tiếng Latin có nghĩa “Khởi đầu mới” trên 2 cổ tay của Victoria cũng đang phai nhòa.



Ban đầu, Victoria đổ tại… mực đểu. Các “họa bì” kể trên mờ đi theo thời gian một cách tự nhiên. Sau đó, khi bị phát hiện ngầm dùng laser xóa những hình xăm này, nàng WAG 41 tuổi người Anh phân bua cô sợ “thân hình vằn vện” ảnh hưởng tiêu cực đến hình ảnh doanh nhân của cô.





Song nguồn tin của The Sun lại lý giải rằng Victoria bắt đầu quan niệm các hình xăm kể trên quá nặng về hình thức và gây sức ép về tâm lý một cách không cần thiết lên cô. Bình thường mặn mà thì không sao. Giờ căng thẳng, xích mích, cô chẳng thiết gì việc khắc cốt ghi da những thông điệp ấy.Thêm một biểu hiện đáng ngờ, Beckham đi mừng cưới ông bạn thân là đạo diễn Guy Ritchie hồi tháng 7 vừa qua mà không có Victoria đi cùng. Tiệc cưới của Ritchie tại hạt Wiltshire (Anh) kéo dài tới 3 ngày. Song Beckham chỉ lẻ loi một bóng. Thấy bảo Victoria hủy kế hoạch đi ăn cưới cùng chồng vào phút chót.Dự đám cưới của Ritchie xong, Beckham bay về Los Angeles. Thời gian anh đáp chuyến bay xuống sân bay LAX cũng là lúc Victoria bắt một chuyến bay khác từ đây đi. Nhưng họ lại tránh mặt nhau.Mới đây nhất, Beckham đi dự khán trận chung kết giải quần vợt US Open 2015 giữa Novak Djokovic và Roger Federer, Victoria cũng không đi cùng anh. Ngồi cạnh Becks lại là tổng biên tập của tạp chí Vogue, Anna Wintour.Những chuyến công cán gần đây tại New York, Miami, Hong Kong, Singapore, Thượng Hải,… có Beckham thì không có Victoria và ngược lại. Chuyện này khác hẳn những năm trước, họ không rời nhau nửa bước.

Vì đâu rạn nứt?

Có quá nhiều biểu hiện cho thấy vợ chồng Beckham đang ngày càng nhiều những sóng ngầm bất ổn. Tại sao họ lại cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt như vậy?



Vẫn thông tin trên The Sun, Victoria không thích cách chọn bạn mà chơi của chồng. Cô không thích Beckham giao du với những đối tượng như tài tử Jason Statham hay minh tinh kiêm siêu mẫu Rosie Huntington-Whiteley.

Cũng giống như chuyện Victoria từng không thích Beckham kết thân với diễn viên Charlize Theron trước đây. Lần này, cô phản đối gay gắt hơn.





Victoria cũng kiên quyết phản đối chuyện Beckham hướng cho cậu cả Brooklyn mê siêu mô tô và mê xăm hình như anh. “Lệnh ông không bằng cồng bà”, đến giờ Victoria vẫn cấm tiệt Brooklyn nhăm nhe phóng mô tô phân khối lớn hay ti toe đi xăm hình.Còn Beckham thì lại phàn nàn chuyện Victoria quá tham công tiếc việc mà sao nhãng chồng con. Anh thích cả gia đình thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời cùng nhau.

Nhưng Victoria thì lại cứ mải miết giam mình trong văn phòng. Không phải vô cớ mà văn phòng hoành tráng của Victoria ở London thừa chỗ mà Beckham lại toàn mang iPad ra quán xá để làm việc.



Rạn nứt giữa vợ chồng Beckham đã đến mức độ nào? Dù sao thì các fan vẫn đang mong Becks - Posh sẽ sớm cơm lành, canh ngọt trở lại, nhất là sau khi một biểu tượng hạnh phúc khác là vợ chồng Kaka đã sụp đổ.