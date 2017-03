Gia đình Tevez đoàn tụ: Tốt cho Tevez, tốt cho Man City

Tờ Daily Mail sáng nay đưa tin vợ của tiền đạo Tevez, Vanesa cùng 2 con gái Florencia và Katia sẽ chuyển tới thành phố Manchester. Trước đó, Tevez đã lấy lý do muốn gần gũi 2 con gái (thời điểm đó đang ở Argentina) để đòi được rời khỏi The Citizens. Tính tới thời điểm này thị trường chuyển nhượng mùa Hè chỉ còn chưa đầy 5 ngày nhưng vẫn không có CLB nào thực sự muốn chiêu mộ Tevez bởi mức giá Man City đưa ra là quá cao (50 triệu bảng). Trong khi Tevez liên tục đòi hỏi ra đi thì HLV Mancini cũng như các đồng đội tại The Citizens vẫn luôn tỏ ý muốn giữ tiền đạo này ở lại. Trong trận đấu của Man City ở vòng 2 Premier League gặp Bolton, tiền đạo này cũng được chiến lược gia người Italia tung vào sân ở phút 68. “Với Tevez, lý do luôn luôn là vì gia đình. Giờ họ đã ở đây, và nếu họ ở đây tôi nghĩ cậu ấy sẽ ở lại. Đây là thời gian tuyệt vời của CLB. Carlos là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất chúng tôi có”, HLV Mancini tiết lộ. Không chỉ vui mừng vì khả năng Tevez ở lại, HLV người Italia cũng đang rất trông chờ trận ra mắt của tiền vệ người Pháp, Nasri trong cuộc chạm trán với Tottenham tối Chủ Nhật tới. “Anh ấy (Nasri) muốn làm nên lịch sử cùng Man City”, HLV Mancini vui mừng tiết lộ. Theo Thu Hà (Bongdaso)