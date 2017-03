Giá IPO của Manchester United thấp hơn mong đợi

Manchester United không đủ sức thu hút? (Nguồn: AFP)

Đội bóng thuộc sở hữu của gia đình Mỹ Glazer đã giảm giá 16,7 triệu cổ phần của họ xuống còn 14 USD một cổ phần thay vì giá rao ban đầu là 16-20 USD.



Công ty sở hữu Manchester United không thông báo lý do giảm giá, nhưng đợt IPO đã gặp nhiều nghi ngờ do các nhà đầu tư không tin đội bóng có thể thu được lợi nhuận nếu tiếp tục phải gánh những khoản nợ lớn như hiện nay.



Các nhà đầu tư cũng lo lắng về đợt IPO này sau khi đợt IPO đình đám trước đó của hãng Facebook. Giá cổ phiếu Facebook hiện đã rớt một nửa so với giá IPO chỉ hai tháng kể từ ngày niêm yết 18/5.



Giá IPO 14 USD vẫn là cao hơn giá 10 USD theo đánh giá của các nhà phân tích thuộc công ty Morningstar. Các nhà phê bình cũng chỉ trích kế hoạch chỉ dùng một nửa số tiền thu được từ đợt IPO để trả nợ cho câu lạc bộ, hiện ở mức 423 triệu bảng (660 triệu USD). Nửa còn lại họ sẽ bỏ túi riêng.



Ngoài ra, dù đã đưa ra bán khoảng 10% cổ phần đội bóng, nhà Galzer vẫn giữ khoảng 97% quyền kiểm soát câu lạc bộ thông qua các cổ phiếu có quyền biểu quyết ưu thế ở công ty có trụ sở tại quần đảo Cayman, Manchester United Ltd./.

