Gia nhập Chelsea, Oscar "kéo" Neymar về Stamford Bridge

Mặc dù Thế vận hội London 2012 chưa kết thúc nhưng tương lai của Oscar đã được quyết định. Tài năng trẻ 20 tuổi này đã gia nhập Chelsea với mức giá 25 triệu bảng. Đây là thương vụ đáng chú ý của Nhà ĐKVĐ Champions League ở mùa Hè năm nay bởi Oscar là 1 trong những nhân tố đang thi đấu ấn tượng cùng ĐT Olympic Brazil tại Thế vận hội 2012. Không lâu sau khi cập bến Stamford Bridge, cựu tiền vệ Sao Paulo đã có ý định kéo người đồng đội của anh trong màu áo Olympic Brazil, Neymar gia nhập dàn sao The Blues. “Khi chúng tôi ở London, tôi đã nói với Neymar về tham vọng của Chelsea. Tôi nghĩ đã tới lúc cậu ấy tới châu Âu thi đấu. Tôi hi vọng sẽ thuyết phục được cậu ấy”, Oscar phát biểu trên The People. Oscar và Neymar đang thi đấu ấn tượng trong màu áo Olympic Brazil “Khi người đại diện nói với tôi rằng Chelsea đang theo đuổi, tôi nghĩ đó không phải là vấn đề đáng quan tâm. Họ là nhà vô địch châu Âu nhưng vẫn cho thấy tham vọng bằng cách nâng cấp đội hình. Bằng chứng chính là việc họ đã kí hợp đồng với tôi và Eden Hazard”, tài năng trẻ Brazil nói thêm. ”Với đội hình này, chúng tôi có thể nghĩ tới chức vô địch Premier League và cả Champions League. Tôi biết sẽ rất khó để nâng cao chức vô địch Champions League một lần nữa bởi thậm chí cả Barca cũng không thể làm nổi. Tuy nhiên, với những gì Chelsea đã làm, điều đó là hoàn toàn có thể xảy ra". Cũng giống như Oscar, Neymar cũng là 1 trong những tài năng trẻ đang nhận được sự quan tâm đặc biệt từ phía các ông lớn châu Âu, trong đó phải kể tới Barca hay Real Madrid. Ở kì chuyển nhượng mùa Đông 2012, Chelsea cũng đã từng là 1 trong những đội bóng theo đuổi Neymar. Tuy nhiên, tương lai của ngôi sao 20 tuổi này vẫn chưa được quyết định do anh vẫn còn bản hợp đồng có thời hạn 2 năm nữa với Santos. Theo Hoàng Ngọc (Bongdaso)