Giải BTV Cup 2013: Sợ chấn thương!

U-23 Việt Nam sẽ ra quân gặp nhà vô địch Indonesia - Semen Padang (BTV trực tiếp 18 giờ). Thế nhưng đội tuyển U-23 Việt Nam sau tám trận giao hữu quốc tế gần nhất vẫn chưa có đầy đủ các vị trí mạnh nhất vì nhiều cầu thủ còn đau.

Đáng ngại nhất vẫn là trường hợp giãn dây chằng gối của tiền vệ Hoàng Thịnh. Anh là một trong số rất ít các cầu thủ có kinh nghiệm và đặc biệt giữ vị trí quan trọng của đội hình U-23. Vì thế HLV Hoàng Văn Phúc luôn muốn giữ lại Hoàng Thịnh dù từng nghi ca chấn thương này khó hồi phục cho SEA Games 27. Tiền vệ của SL Nghệ An mới đây đã trở lại tập luyện với đồng đội nhưng ông Phúc chắc chắn không dám mạo hiểm cho Hoàng Thịnh vận động với cường độ cao ở BTV Cup.

Tương tự, tiền vệ biên Mạnh Dũng mới bị lật cổ chân trong một buổi tập cũng khiến thầy Phúc lo sốt vó. Cầu thủ của V. Ninh Bình luôn chiếm một suất đá chính và với sự vắng mặt đáng tiếc này, U-23 Việt Nam sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Trước đó, Huy Hùng bị chấn thương không ra sân ở các trận giao hữu.

Nỗi lo của HLV Hoàng Văn Phúc là những ca chấn thương khi mà nhiều cầu thủ ông cần đến nay vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Ảnh: XUÂN HUY

Thế nên tại giải BTV Cup mà đội tuyển U-23 đang giữ ngôi á quân, HLV Hoàng Văn Phúc phải bảo đảm hai tiêu chí cọ xát tích lũy kinh nghiệm và giữ quân cho đấu trường chính SEA Games còn hơn một tháng nữa. Vạn bất đắc dĩ ông Phúc mới phải miễn cưỡng bổ sung cầu thủ cho đủ hai đội hình tập luyện hơn là thay thế các học trò cũ đã theo mình suốt hai tháng qua.

Đối thủ của U-23 Việt Nam trong trận ra quân chiều nay là Semen Padang đến từ Indonesia. Đội khách từng loại SHB Đà Nẵng ở vòng 1/16 AFC Cup 2013 và được đánh giá là thuốc thử mạnh cho học trò Hoàng Văn Phúc khi họ cam kết đưa ra sân thành phần mạnh nhất.

Trước đó cũng ở bảng B, Đồng Nai sẽ gặp Bangu Atletico Clube (Brazil) lúc 16 giờ.

GIA HUY

Chiều qua, hai cặp đấu bảng A đã diễn ra. Khách mời thường xuyên của bóng đá Việt Nam là SV Hàn Quốc vẫn thể hiện một đội bóng rất mạnh như những lần trước sang Việt Nam. Ngay phút thứ 4, Song Su Yeong đã có bàn thắng cho đội bóng xứ kim chi. Dù có nhiều cầu thủ mới nhưng cựu vô địch BTV Cup ĐT Long An vẫn chưa cho thấy sự liền lạc giữa các tuyến khi hai ngoại binh thử việc là Obatola và Audu rất nhạt nhòa. Việt Thắng thì chấn thương, Gilson thì chưa quay lại đội… Vì những lý do trên nên ngay trong hiệp 1 các chân sút sinh viên ghi thêm hai bàn nữa vào các phút 11 và 22 do công của Lee Ho Seok và Seo Bo Min.

Sang hiệp 2, SV Hàn Quốc chơi chậm lại. Phút 71 thì Audu sau hai pha hỏng ăn mười mươi, cầu thủ này cũng ghi bàn thắng danh dự cho ĐT Long An. Kết quả chung cuộc 3-1 nghiêng về SV Hàn Quốc.

Trận đấu còn lại, chủ giải B. Bình Dương thắng REAC Sportiskola 4-0.

DUY ÂN